Från popstjärna i Army of lovers till djurälskande konstnär i Grythyttan – Michaela de la Cour fyller 60: ”Livet är ett äventyr!”

Det är en regnig eftermiddag och när NA når Michaela de la Cour via telefon återstår ännu ett antal dagar innan det är dags för hennes 60-årsdag – en födelsedag hon planerar att fira i Grythyttan där hon just nu befinner sig:

– Sedan 2004 är jag ju tillsammans med en underbar man från Örebro, och eftersom hans familj har koppling till Grythyttan är vi här ofta. Vi har till och med byggt eget hus, så Grythyttan är mitt andra hem kan man säga!

Hem nummer ett ligger i Stockholm, men Michaela tillbringar också en del tid i Los Angeles där pappa Pierre bor.

– Men egentligen är jag född i Skåne, skrattar hon och byter dialekt på ett ögonblick.

– Jag kan prata skånska om jag vill, och gör det ibland. Som när jag jobbade ihop med Hasse Alfredson till exempel.

Den gången handlade det om teaterföreställningen Solskenspojkarna, men tittar man ordentligt i backspegeln inledde Michaela de la Cour sitt yrkesliv som utbildad lärare på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm.

– Men över en natt gick jag från lärare till sexobjekt, och jag förstår knappt själv hur det gick till.

Hon skrattar och berättar om det stora teaterintresset och om hur hon alltid älskat att spexa och klä ut sig. Och där nånstans kom den där tävlingen in. 1988 drog tidningen Veckorevyn igång en look-a-like-tävling, Michaela antog utmaningen som Marilyn Monroe – och vann.

– Haha, jag som egentligen är brunett i original.

Hon blev vän med modeskaparen Camilla Thulin, och kom in i modellbranschen. Snart skulle det också bli ett kliv över till artistlivet:

– Camilla gjorde scenkläder åt Army of lovers, och när det behövdes en ersättare efter Camilla Henemark fick jag frågan. Så plötsligt blev jag popstjärna också – vid 29 års ålder.

Hon minns tillbaka på fem mycket speciella men framgångsrika år:

– Ja, det var en galen tid. Men livet är ett äventyr!

I slutet av 1995 hade hon dock fått nog av just det äventyret, lämnade Army of lovers vid årsskiftet och äntrade nya scener. Teater och tv skulle det bli, men också en del musik under eget namn.

– Det gick rätt bra. Bland annat låg vi ett tag på tolfte plats på danska listan med låten X-mas. Helt utan marknadsföring faktiskt!

Men i grunden har där alltid funnits en massa kreativitet och kärlek till konsten. Då liksom nu. Kanske ett arv från flera släktingar – mamma Tina till exempel, som är silversmed och konstnär:

– Jag har alltid gjort smycken, långt före tiden med Army of lovers. Och jag har alltid älskat att måla.

Med stolthet i rösten berättar hon om smyckena hon 1989 gjorde till Svensk Damtidnings 100-årsjubileum, om försäljningen som tog fart – och om den där gången då hon fick ett extra härligt besked:

– Jag fick ett telefonsamtal från Los Angeles och fick veta att Madonnas stylist varit på besök i en av butikerna som sålde mina grejer: ”Och vet du, hon köpte alla dina smycken!". Det var då jag insåg att jag nog faktiskt var rätt bra på det här. Som liten var jag annars väldigt blyg när det gällde den biten. Jag älskade att måla, men var blyg när det gällde att visa upp mina målningar.

I dag har hon för länge sedan kommit över den tröskeln, och sedan några år har hon dessutom hittat ett sätt att kombinera sitt konstnärskap med en annan sak hon brinner för – välgörenhet.

– Om man går till botten med allt, så är liv det viktigaste. Så 2019 startade jag Charity La Cour, som hjälper barn, katter och hundar. Jag säljer en hel del målningar och smycken där pengarna går till välgörenhet.

I bakgrunden gör sig en av ovan nämnda hörda i form av ett plötsligt hundskall:

– Sorry! Det är en av mina två hundar! De är ursprungligen irländska gatuhundar.

Vi kommer in på det här med Örebro och hennes utställning på Slottet 2013:

– Jag älskar Örebro, och tycker att det är en så vacker stad! Att få ställa ut på Slottet var fantastiskt.

Något hon faktiskt inte var först i släkten med. Michaelas farmor gjorde nämligen detsamma redan 1987:

– Min farmor hette Britta de la Cour och var från Abborrtorp i Götlunda församling. När hon ställde ut på Slottet var landshövdingen där och öppnade utställningen.

Vad gäller 60-årsdagen tar hon den med ro:

– Jag skulle ha uppträtt med två spelningar i södra Sverige och Rumänien, men allt känns fortfarande så osäkert med corona så jag valde att hoppa av.

I stället blir det födelsedagsmiddag på Grythyttans värdshus:

– Jag har familj och vänner lite här och var, så det lär bli fler tillfällen.

Hon berättar om showen som är på gång:

– Jag kommer göra en show om mitt liv och köra för vänner och familj.

Inte för fler?

– Jo gärna! Om fler skulle vara intresserade så. Jag har faktiskt börjat titta på möjligheter i Örebro i form av lämplig lokal. Det får bli välgörenhetsgig i så fall.

60 år in i livet är det just i den insikten hon landat:

– Jag har funderat över vad som gör mig allra gladast här på jorden, och det är att kunna bidra till att hjälpa andra. Genom min konst och mina smycken har jag hittat mitt sätt.

Någon åldersnoja har hon inte:

– Haha, ska du inte ställa den frågan? Nä, jag känner mig lycklig över att vara frisk, även om jag gärna haft kvar den fantastiska synen jag hade förr. Plus ämnesomsättningen – herregud, vad är det som händer med kroppen?

Hon skrattar igen. Konstaterar att hon har bra gener att brås på:

– Min farfar blev 100 och startade nytt företag i Polen när han var 91. Och min pappa är över 80 och jobbar fortfarande. Man pratar så ofta om utsidan, men det är insidan som räknas.

Michaela de la Cour:

►Ålder: Fyller 60 år i dag den 16 augusti 2021.

►Bor: I centrala Stockholm och i Grythyttan.

►Familj: Sambon Stefan Axelsson. Hundarna Holly och Noah.

►Bakgrund: Uppvuxen i Helsingborg. Lärare på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm. Har gått teaterskola i Los Angeles. Vann en look-a-like-tävling som Marilyn Monroe 1988. Frontfigur i Army of Lovers 1991–1995, som hon klev av 1 januari 1996.

►I dag: Smyckesdesigner, artist och konstnär med fokus på välgörenhet. Kommer inom kort ut med en konstbok.