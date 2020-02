Från vår till vinter – så blir veckans väder: ”Lite skrynkligare mot helgen – kommer ett nytt snöfall väster i från”

– Det slår om lite under tisdagen, då är det mulet och så kommer det här området som ger snö och blötsnö, säger meteorologen Lasse Rydqvist på väderföretaget StormGeo.

Han uppger dock att det mesta av snöområdet förväntas passera söder om länet.

– Den största mängden ligger lite mer söderöver. Jag tror att man kan få en fem centimeter snö senare under tisdagskvällen, sen drar det bort under natten mot onsdag, säger Lasse Rydqvist och uppger att det även kan komma att blåsa upp lite under tisdagen.

Eftersom att temperaturerna kryper ned mot minusgrader kan den snö som faller under tisdagen komma att ligga kvar.

– Under onsdagen kommer det klarna upp, då blir det kanske en lite mer vintrig landskapsbild.

Torsdagen förväntas bli lite kyligare med temperaturer runt nollgradigt som mest. Vädret väntas bli klart till halvklart under både torsdagen så väl som fredagen.

– Det blir lite skrynkligare mot helgen, där kommer ett nytt snöfall väster ifrån.