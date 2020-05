Fredagens besked ingen lättnad för Indianerna – hela säsongen kan vara förlorad: ”Kan inte spekulera i det just nu”

Elitfotbollen jublade över fredagens besked från Folkhälsomyndigheten.

Speedwayen? Not so much.

Utan lyfta publikrestriktioner kan varken elitserien eller allsvenskan starta.

Kanske går hela säsongen nu förlorad.

– Jag kan inte spekulera i det just nu. Vi ska ha ett möte med ESS nästa vecka och diskutera olika scenarion, säger Indianernas sportchef Peter Johansson.