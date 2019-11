Freddie vidare till final i Idol: ”Det har varit en sjuk upplevelse”

Under fredagskvällen var det dags för semifinal i Idol. Idolerna framförde tre låtar var. En av låtarna valdes av juryn.

När juryn och publiken sagt sitt efter den rafflande semifinalen stod det klart att örebroaren Freddie Liljegren gått vidare till final. Även tidigare Norabon Tusse Chiza gick vidare till finalen och kommer nu bjuda Freddie på motstånd i Globen.

Freddie spelade under kvällen för första gången en låt på svenska – nämligen Astronauten av Magnus Uggla. Framförandet föll juryn väl på läpparna.

– Du gör det så himla vackert. Det är ett vackert framträdande. Det här är inte vilket program som helst. Det här är Sveriges största artistskola. Det är så skönt att se att du fått de här artistiska kvaliteterna nu, sade Nikki Amini.

Även de andra jurymedlemmarna stämde in i hyllningen.

– Du visar verkligen fantastiska känslor och musikalitet på höjden. Du är helt outstanding. Jag skulle vilja se lite mer närvaro i verserna. Där halkar du lite efter. Men på höjden är du magisk, säger Kishti Tomita.

Tusse Chiza framförde Lalehs version av Eva Dahlgrens låt ”Ängeln i rummet”.

– Det var väldigt annorlunda att höra dig sjunga på svenska. Du ändra lite på hur mot du sjunger på engelska i uttrycket. En liten kritik är att det lät lite för gällt. Hade du bara tagit det en tonart lägre tror jag du hade hittat den bättre, sade Anders Bagge efteråt.

Tusse Chiza framträdde sedan med "I want you back" av The Jackson 5. Låten var vald av juryn för att Tusse skulle få chansen att glänsa – och det gjorde han om man får lita på omdömena.

– Jag tänkte innan att jag förmodligen kommer le, luta mig tillbaks och se hur mycket de andra njuter. Precis så blev det, sade Alexander Kronlund.

Juryn hade valt låten ”Viva la vida” av Coldplay till Freddie Liljegren. Även han lyckades med att charma juryn.

– Jag vet inte vad jag ska säga längre. Du är en sådan gudabenådad talang. Det enda jag kan säga angående att du fick en glänsarlåt, det är att det är gläns över sjö och strand över hela dig. Underbart, sade Anders Bagge.

Freddie Liljegren framförde även låten ”Isn’t she lovely” av Stevie Wonder, och Tusse Chiza gjorde en tolkning av Rag’n’bone Mans låt ”Human”.

Stockholmskan Dao Di Ponziano fick av jruyn låten "Ain´t my fault" av Zara Larsson. Hon framträdde även med låten ”Love me like you do” av Ellie Goulding och sjöng Vincint Cannadys version av Radioheads låt ”Creep”.