Fredrik Carlsson: 36 år sedan ÖSK:s värsta magsop på ett årtionde – Mårtenssons dubbelsmäll påminner om Carlos näsbrott i kvaldramat

På hösten 1984 hade ÖSK, efter fem misslyckade försök, äntligen vunnit division 2. Nu väntade kval mot Mjällby AIF, den osannolika fotbollsbyn allra längst ute på kusten i söder.

Den allsvenska drömmen levde i Örebro.

Jag var 16 år gammal och köpte biljett till en av ÖSK-bussarna som reste den långa vägen ner till det första kvalmötet. Vädret var vidrigt. Iskallt och regnigt. Ute på havet piskade den starka vinden upp vita gäss på vågorna ute i havet som ligger en snedspark från Strandvallen.

Mjällby vann lotten och valde att spela med medvind i första halvlek mot ÖSK som för andra året i rad tränades av den blivande engelska förbundskaptenen Roy Hodgson. Väldige Hasse Larsson tryckte in 1–0 efter en hörna när bollen i stort sett blåste direkt in i ÖSK-målet. Trots att ÖSK pressade hårt i andra halvlek, när det var deras tur att ha vinden i ryggen, höll Blekinge-lagets nolla.

Bilden på Nerikes Allehandas förstasida dagen efter sa det mesta.

ÖSK-kaptenen Carlos Gustafsson fick näsan avslagen och spelmotorn Bo ”Boa” Ljungberg vrickade foten på Strandvallens dyblöta gräsåker.

Bilden på Nerikes Allehandas förstasida dagen efter sa det mesta. ”Boa” Ljungberg hängande på massören Olle ”Totten” Gustafssons rygg och Carlos Gustafsson sittande utslagen i det leriga gräset.

Jag minns att jag och kompisen Ricky satt i blöta kläder på bussen hem och försökte att intala oss själva att uddamålsförlusten inte var så farlig. Att ÖSK visst skulle vända det på hemmaplan när förutsättningarna var lite mer normala.

En vecka senare förlorade ÖSK med 3–0 inför nästan 14 tusen åskådare på Eyravallen.

Av alla magsopar som ÖSK åkte på under 1980-talet är det den som var värst.

36 år senare kunde nog i alla fall Johan Mårtensson känna igen sig i många av känslorna från då. Kanske fungerar snytingen Carlos Gustafsson fick rakt på näsan närmast som den tydligaste symboliken för ÖSK-mittfältarens afton.

Det blev ju två gula kort, en utvisning men innan dess en snedspark och bollen i egen bur för Mårtensson.

Efteråt var han som vanligt rak och ärlig i betyget.

Han avbröt undertecknad när jag sa att hans insats i spelet fram till utvisningen ändå hade varit godkänd.

”Nja, utvisningen och målet är matchavgörande och det präglar hela min prestation”, sa Johan Mårtensson.

Och det finns ju inget att invända mot det.

När ÖSK:s mittback Andreas Skovgaard gick in i store tunge Mjällbyforwarden Viktor Bergström med all kraft hördes smällarna hela vägen upp på pressläktaren.

När matcherna spelas utan publik i allsvenskan kan man dels höra vad som sägs på planen. Det går att snappa upp dialogen mellan domare och spelare och instruktioner från tränare. Och dels kan man höra ljudet från närkamperna.

Det senare var väldigt påtagligt just i matchen mellan Mjällby och ÖSK. När ÖSK:s mittback Andreas Skovgaard gick in i store tunge Mjällbyforwarden Viktor Bergström med all kraft hördes smällarna hela vägen upp på pressläktaren. Och när Kadir Hodzic kom sent in i tacklingen mot Hussein Ali så var det nog bara tur som gjorde att vi inte fick höra hur den unga ÖSK-backens ben bröts. Smällen från när dobbarna gick in i smalbenet hörde vi definitivt.

ÖSK-supportarna hade gärna istället hört hur det lät när Hussein Alis knallhårda skott gick ribba in. Det blev istället ribba ut. Det tydligaste ljudminnet från matchen blev istället Johan Mårtenssons avgrundsvrål när han blev utvisad. Och ett blekingskt måljubel som ekade lika klart den här kvällen 2020 som då för 36 år sedan.

BILDSPECIAL: Kvalmatchen på Eyravallen – oktober 1984