Fredrik Carlsson: Fler poäng, färre storförluster och en egen stjärna – här är tre tuffa krav på Axel Kjälls ÖSK inför 2020

När ÖSK premiärspelar mot AIK på söndag har Axel Kjäll varit chefstränare eller manager för det svartvita laget i 1 021 dagar sedan han tog över när Alexander Axén och klubben skiljdes åt i augusti 2017. På flera sätt har det varit en framgångsrik tid. Klubben nämns med en stor respekt bland konkurrenter och spelare och ledare verkar trivas under ledning av den samlade och sympatiska 38-åringen. Kjäll är populär och han har långsamt och metodiskt byggt relationer till några av Örebro-stjärnorna utomlands. Det har gett utdelning i Nahir Besaras återkomst och det gör att för första gången finns det ett hopp om att Jiloan Hamad ska komma hem som är något sånär förankrad i verkligheten.

ÖSK har också varit ett tabellmässigt stabilt mittenlag i allsvenskan och under Kjälls vaktpass har laget sällan eller aldrig varit i fara att åka ur allsvenskan.

Men till skillnad från Alexander Axén och Sixten Boström har Axel Kjäll haft svårt att föra laget till toppen av allsvenskan. Förutom i inledningen av 2018, då Axel Kjälls ÖSK var med i toppen till och med hemmamatchen mot Hammarby, har det handlat om enstaka segersviter som har räddat laget kvar i allsvenskan. Som tidiga hösten 2018 då laget vann tre raka matcher mot svagt motstånd, bland annat Kalmar och Östersund och Sommaren 2019 när ett ÖSK där Carlos Strandberg, Filip Rogic och Martin Broberg ledde laget till storsegrar på bortaplan mot Helsingborg och Sirius.

Tittar vi på rena siffror så har Axel Kjäll ett poängsnitt på 1.12 poäng på sina 69 matcher som allsvensk tränare för ÖSK. Jämför med Sixten Boström som hade 1.33 och Alexander Axéns 1.39.

Skillnaden kanske inte ser så dramatisk ut. Men sett över 30 matcher på en säsong blir skillnaden stor.

Axel Kjäll snittar nu 34 poäng per 30 matcher. Axén har starka 42 och Sixten Boström 40. Minns då att Sixten Boströms sista säsong, 2012 var historiskt svag och den drar ner snittet betydande för den finske 4-3-3-profeten vars tre första säsonger från 2008 till 2010 hade snittet 46 poäng. 2010 var toppsäsongen med fina 52 poäng på 30 matcher.

Men i de siffrorna gömmer sig också något viktigt som berättar en del om hur allsvenskan har utvecklats under de senaste tio åren.

Ta en titt i faktarutan som visar att allsvenskan har blivit ojämnare under det senaste decenniet. Färre lag tar hand om en större del av den totala poängskörden. Då har vi inte berört antalet mål som också är slående. Topptrion 2019 dundrade in 184 mål jämfört med 2010 års tre bästa lag som gjorde 148 mål. Det är 36 mål fler.

Det här är något som vi måste ha med oss i resonemanget om en kravbild på Axel Kjälls ÖSK.

Verkligheten är helt enkelt mer ogästvänlig i allsvenskan 2020 jämfört med Sixten Boströms verklighet 2010.

Jag har hela tiden hävdat att det måste finnas en rörelse framåt.

Vad kan vi då kräva av ÖSK-managern? Jag har hela tiden hävdat att det måste finnas en rörelse framåt. En utveckling som pekar på en framtid som ger mer än en niondeplats, som antyder att hoppet om ÖSK i toppen av allsvenskan inte bara är en trött rad i ett strategipapper.

2019 var de tillfällena få och glesa.

Inledningen av säsongen var bedrövlig och förutom skrällsegern mot AIK hemma i april var laget inte tillräckligt bra. Utspelningen som ÖSK-publiken fick bevittna mot Djurgården plattade till hela stan. Sommaren var stark där Carlos Strandberg rusade igenom allsvenska försvar på ett sätt som inte har förekommit sedan Dan Sahlins dagar. Om ens då. Men hösten var hemsk med många storförluster mot topplagen. Det positiva, som till slut också blev avgörande, var att ÖSK över säsongen var bättre än lagen längre ner i tabellen.

För att hamra fram några krav på Axel Kjälls ÖSK inför 2020 så landar vi på det här.

►1) Ta 40 poäng i allsvenskan

Bibehåll avståndet till de sämre lagen i allsvenskan och klara kontraktet utan dramatik. Siktet är inställt på åttondeplatsen i allsvenskan och då krävs det att laget kämpar ner klubbar som Elfsborg, Kalmar, Helsingborg och Östersund. Och att man närmar sig IFK Göteborg. Axel Kjälls snitt som ÖSK-tränare hittills är 1,12 poäng per match. Låt oss sätta målet 40 poäng vilket är sju fler än i fjol. Då landar snittet på 1,33 poäng per match.

►2) Inga förluster med fler än två mål

Vi tål inte ännu en uppgiven höst där laget är en slagpåse i allsvenskan. Ett trovärdigt mittenlag ska ha runt noll i målskillnad. Definitivt inte svaga –16 som var fallet 2019 där ÖSK släppte in 56 mål, fler än alla de tre lagen som hamnade under kval- och nedflyttningsstrecket. Bara Falkenberg släppte in fler mål (62). Vi sätter kravet på att inte förlora med mer än två mål i någon match under 2020. Ett tufft mål eftersom ÖSK förlorade med tre eller fler inte mindre än fem gånger. Lägg till att sena reduceringsmål mot Elfsborg borta och Hammarby hemma räddade laget från två storförluster till.

►3) Utveckla minst en talang till allsvensk toppnivå

Dennis Collander, Jake Larsson, Helmer Andersson, Niclas Bergmark. ÖSK-truppen innehåller flera lovande spelare som redan 2019 fick speltid i allsvenskan. ÖSK och Axel Kjäll måste nu visa att man är en klubb som kan spetsa en ung spelare till en hög allsvensk toppnivå. Där är U21-landslagsuppdrag, uttagning till vinterturnén och miljonförsäljning bevis på framgång.