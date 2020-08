Fredrik Carlsson om Axel Kjälls vågade spel på deadline-dagen: ”ÖSK-managern kastade sina kort och tog nya”

Min känsla efter att ha följt ÖSK under den här vansinnigt intensiva och stundtals kaotiska deadline-dagen är att Axel Kjäll gjorde som när man spelar poker med tre byten. Man tror och hoppas på färg eller kanske kåk i två, innan man inser inför det sista bytet att det aldrig kommer att hända.

Man svär, kastar alla fem korten i bordet och säger:

”Ge mig fem nya".

Den slutsats man måste dra är att ÖSK-managern Axel Kjäll någonstans på vägen slutade att tro på att spelarna han hade tillgängliga skulle kunna föra klubben till säker mark i allsvenskan under hösten.

Skadorna på Agon Mehmeti, alla smällar som Erik Björndahl har fått ta emot och den dåliga formen på flera andra spelare som ska vara bärande gjorde till slut att Axel Kjäll kastade hela sin korthand och sa: ”Ge mig fem nya”.

Det skulle de hårt prövade ÖSK-supportarna vara värda att få se.

Den största överraskningen är det vågade spelet att skicka iväg ”nyförvärvet” Robin Book till allsvenska konkurrenten Varberg på lån under resten av säsongen. Book har två år kvar på kontraktet med ÖSK när lånet löper ut i vinter och den här sena kvällen är det svårt att se en väg tillbaka till Behrn arena för 28-åringen.

En utpräglad anfallare borde ha stått högst på listan. Det fick inte ÖSK men med Deniz Hümmet och framförallt Romain Gall får ÖSK och Axel Kjäll ändå en ny giv – och en ny chans. Jag har spenderat en del av den sena deadlinekvällen med att titta på alla Romain Galls mål och målgivande passningar i allsvenskan. Och kan amerikanen hitta ens hälften av den form som han hade i Gif Sundsvall 2018 när han satte eld på hela allsvenskan tillsammans med Linus Hallenius och David Batanero så är väldigt mycket vunnet.

När det gäller Deniz Hümmet måste jag konstatera att 23-åringen har en hel del att bevisa och han nu måste ta revansch efter två ganska bleka säsonger i Elfsborg. Precis som Gall var han som bäst 2018. Hümmet vräkte då in mål i superettan för Gefle som tränades av Poya Asbaghi den säsongen. Rapporterna talar om en spelare som kan spela på flera offensiva positioner men som är effektivast som mittfältare.

Vart projektet ÖSK befinner sig i övrigt blir allt svårare att utläsa.

Och ingen av spelarna kommer med någon garanti. Och det kan vara läge att titta på vart ÖSK befinner sig inför den här så tuffa och viktiga hösten?

Tabellmässigt ligger laget som alla vet elva i allsvenskan med 13 omgångar kvar att spela. Men närmast under sig har laget jättarna IFK Göteborg och AIK som har förstärkt rejält under den senaste tiden och som riskerar att flyga förbi under hösten. Kvar finns då bara Kalmar FF, Helsingborg och Falkenberg.

Jag ser ingen överhängande risk att den trion kommer att hitta en dramatiskt förbättrad form men det förändrar inte det faktum att ÖSK inte har någon buffert neråt alls.

Det är helt enkelt fyra poäng som skiljer från kris och panik.

Fyra pinar är som alla inblandade förstår en buffert bestående av noll och ingenting.

Främst är det kontraktsläget som oroar mig mest. Truppen innehåller just nu många spelare som har utgående kontrakt. Axel Kjäll skulle faktiskt kunna ta ut en hel elva spelare som kan vara borta från klubben om bara några månader. Den elvan skulle innehålla några spelare som Daniel Björkman, Helmer Andersson och unga anfallaren Nadir Ayéva. Det är inte bärande spelare ännu. Men ”bosmanelvan” skulle också innehålla lagets allra bästa spelare, målvakten Oscar Jansson, försvararna Albin Granlund, Daniel Björnquist, Andreas Skovgaard och mittfältsstjärnorna Nordin Gerzic och Nahir Besara. Dessutom sitter mittfältslöftet Simon Amin på utgående avtal.

När snaran dras åt kommer ÖSK att ha en stor del spelare som kommer att vandra ut från Behrn arena utan att komma tillbaka direkt när den sista matchen är spelad.

Elvan fick under deadline day alltså förstärkning i form av lånet Deniz Hümmet från Elfsborg och strax efter midnatt Romain Gall på lån från Malmö.

Axel Kjäll är säkerligen fullt medveten om att hans ÖSK går in i en höst som handlar om allsvensk överlevnad med en spelartrupp där många inte har ÖSK som ett långsiktigt projekt. När snaran dras åt och när lagen runt omkring blir allt mer desperata kommer ÖSK att ha en stor del spelare som kan vandra ut från Behrn arena och inte komma tillbaka när den sista matchen är spelad.

Nu när Axel Kjäll har kastat hela sin hand och fått nya kort återstår det att se hur det går. Dramatik kan närmast garanteras.