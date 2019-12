Fredrik Carlsson om ÖSK:s silly season: Därför måste supportrarna vänta på nyförvärv – "Det är ingång på utgång i truppen"

ÖSK var snabba i starten på silly season. Varbergs offensiva mittfältare Robin Book säkrades redan i somras och vänsterförsvararen Benjamin Hjertstrand hade knappt gått av planen efter Brages kvalmatch mot Kalmar innan han presenterades som nyförvärv i Örebro.

Samtidigt är alla kontraktsförhandlingarna avklarade när det gäller spelarna som hade utgående avtal.

Kort sammanfattning:

Nordin Gerzic förlängde, Agon Mehmetis optionsår aktiverades. Filip Rogic såldes på rea till Ryssland, Michael Omoh skickades till Mjällby och Rodin Deprem, Mathias Karlsson, Martin Lorentzson, Adam Bark och Yaser Kasim fick ett tack och hej.

Sett till hur laget avslutade säsongen är det uppenbart att förstärkningar krävs.

Frågan är vad som händer nu?

Supportrarna hungrar som vanligt efter nyförvärv. Och jag förstår det. Sett till hur laget avslutade säsongen är det uppenbart att förstärkningar krävs. Men allt klubben säger är att "man håller koll på marknaden". Jag som drar i trådar, pratar med såna som kan veta och håller örat mot marken är faktiskt inte så jättemycket klokare. ÖSK har haft provspelande målvakter och anfallare på plats. Men det enda som managern Axel Kjäll bekräftar är att en målvakt ska in i truppen som ersättare för Mathias Karlsson.

Jag har uppgifter som säger att ÖSK är ute efter en anfallare och en mittback. Axel Kjäll har bekräftat att Degerfors skyttekung Erik Björndahl finns i hans tankar inför 2020. Men Björndahl har kontrakt med Degerfors och måste i så fall köpas loss från länsrivalen.

Samtidigt står det klart är att ÖSK redan sitter på kontrakt med 24 A-lagsspelare. Det är en i ÖSK-mått mätt stor trupp och känslan växer sig allt starkare att Axel Kjäll och Simon Åströms mål är att bli av med spelare innan man tar in fler.

Låt oss titta i backspegeln och se hur ÖSK hamnade i den här situationen.

Svaret hittar vi under de tre föregående övergångsfönster där totalt nio nyförvärv har kommit in i truppen under knappt 18 månader. Under den tiden har också unga talanger som Helmer Andersson och Niclas Bergmark plockats upp från akademin och Hussein Ali värvats från Malmö FF:s akademi. Det är totalt tolv nya spelare som Axel Kjäll har adderat till truppen.

Tittar vi på utfallet så kan affärerna delas upp i tre kategorier: "Lyckade", "vänta och se" och "mycket kvar att bevisa".

►Lyckade (3): Jake Larsson, Kevin Wright och Martin Broberg får ses som lyckades, även om Brobergs skadeproblem måste lösas inför 2020.

►Vänta och se (5): Dennis Collander, Fabio de Sousa fick båda hela säsongen spolierad av skada och måste ses som sparkapital tillsammans med Helmer Andersson, Niclas Bergmark och Hussein Ali som är på väg att etablera sig som seniorspelare.

►Mycket kvar att bevisa 4): Daniel Björkman, Johan Bertilsson, Agon Mehmeti och Viktor Prodell har alla, av olika anledningar, mer att bevisa.

Signalerna jag får talar allt oftare om att ÖSK aktivt försöker att bli av två till tre spelare.

Axel Kjäll, går nu in i sitt andra övergångsfönster som totalansvarig. Han har sagt att "han har varit rak i kommunikationen" med spelare som han inte ser har en framtid i klubben. Och signalerna jag får talar allt oftare om att ÖSK aktivt försöker att bli av två till tre spelare.

Kjäll nämner inga namn men det är ingen vågad gissning att spelarna som finns på säljlistan finns i den tredje kategorin här ovan. I den kategorin skulle vi också kunna lägga Alfred Ajdarevic och Isaac Boye som båda måste visa att de kan leverera på allsvensk nivå efter att ha varit utlånade till klubbar i division 1 förra säsongen.

Tills vi ser ett resultat av det måste nog ÖSK-supportrarna stålsätta sig.

Det är ingång på utgång som gäller i ÖSK när truppen måste bantas innan fler dyra nyförvärv tas in.