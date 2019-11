Fredrik Carlsson: Rynninge kan vara lösningen på avgörande knäckfrågan – "Kan spela en roll för ÖSK:s alla kids"

I augusti 1995 tog Liverpools gamla mittback Alan Hansen en ofrivillig plats i historieböckerna. Hansen sågade Alec Fergusons satsning på unga spelare. Fergusons unga Manchester United-lag hade just förlorat ligapremiären mot Aston Villa med 3–1 när Hansen fällde kommentaren som expert i BBC:s "Match of the Day": "Du kan inte vinna någonting med kids".

Alan Hansen fick ta på sig dumstruten när United gick vidare och vann allt. Och Alec Ferguson gjorde det med unga spelare som David Beckham, Ryan Giggs och många fler egna produkter i laget.

Risken är att han i ett försök att hålla alla bollarna i luften tappar alla i backen.

Frågan om kids är högaktuell för ÖSK där Niclas Bergmark, 17, Hussein Ali, 17, och Helmer Andersson, 18, har debuterat i allsvenskan under hösten. Bakom dem finns flera unga spelare, som skadedrabbade Arvid Brorsson, 20, och mittfältstalangen Dennis Collander, 17. Och klubbens mål är att fortsätta att utveckla sin akademi vilket, om det lyckas, kommer att generera ännu fler talanger.

En av de allra viktigaste frågorna ÖSK-managern Axel Kjäll har har att brottas med under den här vintern och under den kommande säsongen är hur han ska lyckas utveckla alla de här talangerna samtidigt. Det är ett jongleringsutmaning som är svår. Risken är att han i ett försök att hålla alla bollarna i luften tappar alla i backen.

Vi tar ett exempel. Dagarna innan den allsvenska avslutningen mot Malmö bekräftade ÖSK att Adam Bark lämnar klubben. 19-årige Bark fick A-lagskontrakt inför säsongen men lyckades inte slå sig in i startelvan i allsvenskan. Totalt spelade han tre minuters tävlingsfotboll på seniornivå.

Unga spelare behöver speltid för att utvecklas för att bli stora spelare i framtiden.

Det är precis lika sant som att lag behöver poäng för att överleva.

Allt kokar ner till speltid – och prestation.

ÖSK-managern Axel Kjäll säger att han och klubben har gjort en utredning om ett fast samarbete med någon av de lokala klubbarna. Han nämner ingen klubb vid namn. Han säger också att det inte är aktuellt till den kommande säsongen. Det är synd av flera skäl.

Jag har uppgifter på att det främst har handlat om Rynninge IK, den nyblivna division 2-klubben på norr.

Utan att veta så finns det mycket som talar för att just det klubbvalet skulle vara logiskt.

Jag vill från början slå fast att jag egentligen är emot såna här samarbeten. Jag tror att en konkurrens på alla nivåer skapar en stark fotbollsstad. Min åsikt är att två mediokra lag som slås samman skapar ett mediokert lag. Dessutom riskerar man att slå sönder föreningarnas bas.

Men i det här fallet finns möjligheten att det blir två vinnare.

Det kan till och med vara ett unikt tillfälle.

Så i vanliga fall säger jag: Absolut inte.

Nu säger jag: Varför inte.

Dels handlar det inte om en sammanslagning. Dels finns det behov från båda sidor som skulle kunna avhjälpas vid ett samarbete. Och samarbetet behöver inte vara för evigt.

ÖSK kan då låta ett antal av den allsvenska klubbens yngre talanger få speltid på lån i samarbetsklubben.

Om ÖSK väljer IFK Norrköpings modell så tillsätter man en tränare i samarbetsklubben. Kanske hjälper man till med resekostnader. ÖSK kan då låta ett antal av den allsvenska klubbens yngre talanger få speltid på lån i samarbetsklubben. ÖSK skulle i så fall få seniorfotboll i en riktig serie för spelare som annars måste spela U19-fotboll eller få sporadisk speltid i den utskällda U21-serien. Rynninge skulle få hjälp att rekonstruera verksamheten kring A-laget efter två ekonomiskt tuffa säsonger i division 1.

De norra stadsdelarna i Örebro växer så det knakar. Köpstarka människor flyttar in i villor och radhus på Rynningeåsen. Där finns på sikt en naturlig och självklar roll för Rynninge att spela. Då har RIK alla möjligheter att stå på egna ben och vara arenan för stadsdelens alla kids.

Men just nu kan klubben spela en roll för ÖSK:s alla kids.

►Fakta: Så ser reglarna ut

14 § Fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende professionell spelare

En förening (ordinarie förening) har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst sex utespelare och därutöver två målvakter representera annan förening/föreningar (tillfällig förening) i lägre serienivå.

En förening (tillfällig förening) vars representationslag deltar i förbundsserierna samt div. 2, damer, har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst fyra spelare och därutöver en målvakt från en annan förening (ordinarie förening) i högre division representera den tillfälliga föreningen. Spelarna får delta i den tillfälliga föreningens representationslags seriespel och eventuella kvalspel, dock inte i tävling där den ordinarie föreningen deltar. Spelarna får heller inte delta i kval till div. 3, herrar.

Spelare enligt första och andra stycket ska ha ett hos SvFF registrerat spelaravtal med den ordinarie föreningen samt fylla högst 22 år under aktuellt kalenderår.

Överenskommelse mellan samarbetande föreningar ska anmälas till SvFF senast den 31 augusti innevarande spelår.