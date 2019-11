Fredrik Carlsson: Välkommen till Toppsvenskan: "Går inte att blunda för att ÖSK lever i en ny tidsålder"

Malmö FF och hela Skåne hade hyrt Behrn arena som sin festlokal, lät ÖSK stå för musiken och maten, men tog i alla fall med sig eget att dricka. Och vilken fest det såg ut att bli. IFK Norrköping höll länge ledningen mot Djurgården men orkade till slut inte hålla emot när Djurgården reducerade, kvitterade och snodde åt sig SM-guldet.

Det var när MFF-festen på östra läktaren var som mest intensiv gjorde Djurgården och Mohamed Buya Turay 2–2 på Östgötaporten. Det var som när de tänder ljuset på ett diskotek.

Festen slut och allt blev tomt, blekt och tyst.

ÖSK då?

Laget startade starkt och inspirerat i en inledning som var pumpande och explosiv. Malmö var såklart starkare men ÖSK hängde i så knogarna vitnade. Men det höll inte så länge. Inte mer än en kvart.

Det är tv-pengarna och Uefa-pengarnas tidevarv. Den delade allsvenskans tid. Toppsvenskans tid.

Du kan vara besviken och kritisk efter det som hände under de resterande 75 minuterna på Behrn arena. Du kan svära och kräva mer stolthet och hetare passion. Men det går inte att blunda för att ÖSK och allsvenskan har under 2019 gått in i en ny tidsålder. Det är tv-pengarna och Uefa-pengarnas tidevarv. Den delade allsvenskans tid. Toppsvenskans tid. I det tidevarvet kommer det att bli mycket svårt för klubbar som ÖSK att utmana eliten som just nu består av sju lag. Djurgården, Malmö FF, Hammarby, AIK, IFK Göteborg, BK Häcken och IFK Norrköping. Den enda förändring som jag kan se i den gruppen är att något lag förlorar medlemskapet. Att någon annan klubb skulle bli accepterad i gruppen är osannolikt.

På planen är det klasskillnad. På bankkontot är det skilda världar.

De nya tv- och spelpengarna som kommer att öka klubbarnas inkomster dramatiskt under de närmaste åren kommer inte göra något annat än att hjälpa till att öka klyftorna ytterligare.

ÖSK gjorde elva och släppte in 36 mål på de på de 14 matcherna.

Du kanske har läst intervjun med Alexander Axén som jag publicerade på lördagsmorgonen. Om du inte har gjort det bör du göra det. Han slår fast att de här klubbarna, de som spelar i toppsvenskan har slutat göra misstag som gjorde att de tidigare till och med kunde åka ur allsvenskan.

Kom ihåg att Hammarby tillbringade stora delar av 2000-talet i superettan. Och alla de andra, utom IFK Göteborg, har gjort vändor i den näst högsta serien. Men den tiden är slut. För nu lever vi i tv- och spelpengarnas tidevarv i svensk fotboll.

Vill du ha mer bevis? Vad sägs om att ÖSK kommer nia i allsvenskan med en målskillnad på minus 16 mål. ÖSK tog tre poäng på hela säsongen mot de sex bästa lagen. Om du tar med tabellsjuan IFK Göteborg hyfsas siffrorna till sju poäng. Totalt gjorde ÖSK elva mål mot lagen i toppsvenskan. ÖSK gjorde elva och släppte in 36 mål på de på de 14 matcherna. De fem sista mot topplagen slutade med noll poäng och 1–18 i mål.

Skillnaden blir tydligare när man konstaterar att ÖSK, mot de andra åtta lagen tog 22 poäng med målskillnaden 29–20 (+9).

Det är skoningslösa siffror.

Och tyvärr något som vi måste hantera och leva med.

Det kan inte vara något annat när laget klarar det allsvenska kontraktet utan darr på ribban.

Mitt slutbetyg på ÖSK:s säsong måste ändå vara "väl godkänt". Det kan inte vara något annat när laget klarar det allsvenska kontraktet utan darr på ribban. Utan att någonsin vara inblandad i nedflyttningsstriden. Klubben gör det också med en kalkylerad risk där man säljer Filip Rogic och accepterar den risk som låneavtalet med Malmö FF för Carlos Strandberg hela tiden innebar. Risken att Malmö kunde sälja spelaren sent under sommarfönstret och att ÖSK inte skulle ha möjlighet att ersätta honom.

Just det hände och båda affärerna gjorde att ÖSK:s offensiv var vingklippt under hela hösten.

Nu måste ÖSK och klubbens supportrar hitta ett sätt att gå vidare.

Det arbete börjar redan på tisdag. Då tränar laget igen. Då med sikte på allsvenskan 2020.

Och det är som ÖSK:s ordförande Carl Pauly sa i pressrummet efter 5–0-förlusten:

"Man kunde vara Kalmar nu".

►Läs intervjun med Alexander Axén