Fredrik Lindgren tappade greppet om VM-bronset – efter våldsam krasch • Se smällen här

GP-säsongen går mot sitt slut. Deltävling nio av elva kördes under lördagskvällen i danska Vojens. För Örebros stjärnförare Fredrik Lindgren blev det en tuff kväll.

I sitt första heat hamnade han bakom Bartosz Zmarzlik och Robert Lambert från start. Därifrån kunde Lindgren inte på de fyra varven jobba sig upp till någon bättre poängplats, utan han fick nöja sig med en poäng.

Något bättre blev det i kvällens andra heat när Lindgren kom iväg som tvåa från ytterbanan. Han klarade då av att hålla jagande Emil Sajfutdinov och Maciej Janowski bakom sig, men åt hemmaföraren Mikkel Michelsen, som fått wildcard för kvällen, gick inget att göra.

Det tredje heatet för kvällen var på förhand det tuffaste med VM-guldutmanande Artem Laguta, trefaldige världsmästaren Tai Woffinden och danska hemmahoppet Leon Madsen. Lindgren fick direkt se ryggarna på Laguta och Woffinden, vilket gjorde att han fick duellera om Madsen om enpoängaren. En match som svensken vann till slut.

Därmed var läget ändå tufft med bara två heat kvar. Inte blev det bättre efter det fjärde heatet där Lindgren tog ytterligare en enpoängare efter en svag start.

I det sista grundomgångsheatet räddade han ändå upp kvällen. Efter ett fint heat kunde Lindgren lösa en klar heatseger, vilket precis skulle räcka till den åttonde och sista semifinalplatsen.

Lindgren fick där ytterbanan och ställdes mot Laguta, Woffinden och Michelsen. Han var sist iväg från start, men tog sig ändå in i matchen efter att ha gått om Michelsen för tredjeplatsen ut på varv tre. Men ett halvt varv senare tappade Michelsen kontrollen på cykeln och det slutade med en otäck krasch.

Dansken brakade in i Lindgren som kom i full fart utanför. Lindgren i sin tur small då in i staketet innan han hängandes över styret körde rakt fram in i luftstaketet i full fart. I några minuter var det nog flera som befarade att det gått riktigt illa, men efter några minuter kunde han ändå resa sig för egen maskin.

Se kraschen här:

Heatet bedömdes som fruset och finalen innehöll därmed Laguta, Woffinden, Zmarzlik och Sajfutdinov. Där var det återigen Laguta som var starkast och tog andra raka GP-segern före Zmarzlik. Det innebär också att ryssen tar över totalledningen.

Sajfutdinov slutade trea och det innebär att han går om Lindgren i kampen om bronset med två poängs marginal inför de sista två deltävlingarna. Till guldet skiljer 39 poäng för Lindgren, vilket innebär att det i praktiken är omöjligt att nå eftersom 20 poäng delas ut för GP-seger.

Säsongen avslutas med en dubbeltävling i polska Torun om tre veckor.

Fullständiga resultat och totalställning

VM i speedway, Danmarks GP: 1) Artem Laguta, utan flagga, 2) Bartosz Zmarzlik, Polen, 3) Emil Sajfutdinov, utan flagga, 4) Tai Woffinden, Storbritannien, 5) Robert Lambert, Storbritannien, 6) Fredrik Lindgren, Sverige, 7) Leon Madsen, Danmark, 8) Mikkel Michelsen, Danmark, 9) Martin Vaculik, Slovakien, 10) Max Fricke, Australien, 11) Jason Doyle, Australien, 12) Matej Zagar, Slovenien, 13) Maciej Janowski, Polen, 14) Anders Thomsen, Danmark, 15) Oliver Berntzon, Sverige, 16) Krzysztof Kasprzak, Polen.

Sammandraget efter nio av elva deltävlingar: 1) Laguta, 158 poäng, 2) Zmarzlik, 157, 3) Sajfutdinov, 121, 4) Lindgren, 119, 5) Woffinden, 96, 6) Janowski, 95, 7) Madsen, 82, 8) Fricke, 77, 9) Doyle, 74, 10) Thomsen, 63, 11) Lambert, 60, 12) Vaculik, 53, 13) Dominik Kubera, Polen, 44, 14) Zagar, 41, 15) Berntzon, 20, 16) Kazprzak, 19, 17) Michelsen, 18) Gleb Chugunov, Polen, 8, 18) Jan Kvech, Tjeckien, 7, 19) Aleksandr Loktaev, Ukraina, 6, 20) Vadim Tarasenko, utan flagga, 4, 21) Pontus Aspgren, Sverige 1.