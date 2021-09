Fredrik Lindgrens ord efter våldsamma kraschen: ”Är tacksam”

Under lördagskvällen var Fredrik Lindgren inblandad i en otäck krasch under GP i Danmark, och fick i samband med det föras till sjukhus.

På söndagen har han fått lämna sjukhuset och berättar själv om situationen.

"Jag känner att jag hade en skyddande ängel vid min sida och jag är tacksam att jag inte ådrog mig några allvarliga skador", skriver han via Instagram.