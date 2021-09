Fricke slutade som Indianernas snittkung – öppnar för nytt kontrakt: ”Vi har börjat föra samtal”

Efter Indianernas förlust i måndagens ödesmatch mot Vetlanda blev tisdagens SM-finalrepris tillika serieavslutning mot Masarna helt betydelselös för båda lagen. Kumlalaget knöt ihop säcken bäst, vann med 50–40 efter att tidigt ha tagit kommandot. Som så många gånger tidigare under 2021 var Max Fricke poängbäst.

Den 25-årige australiern slutade kvällen på tolv pinnar efter att ha avslutat med tre raka heatsegrar, och kunde därmed summera säsongen på 2,169 poäng i snitt per heat. Bäst i Indianerna, åtta i hela elitserien. Inte konstigt att han direkt efteråt sa att han gärna återkommer för en tredje säsong i klubben 2022.

– Vi har börjat föra samtal om det, ja. Än så länge är det just bara samtal, och det är mycket som måste klaffa innan allt är påskrivet. Men det har fungerat perfekt här under de två år jag kört, och jag trivs verkligen. Även om vi inte nått de resultat vi önskat i år så har vi hela tiden haft en bra stämning i laget, säger Fricke som själv utvecklats under året och tagit ytterligare ett steg mot den absoluta världstoppen.

Via VM-kvalet har han redan säkrat en plats i nästa års GP-serie, och i årets ligger han åtta med tre deltävlingar kvar att köra. Missräkningen har varit i ligorna. I Polen åkte han ur med Zielona Góra och i elitserien missade han alltså slutspelet med Indianerna.

– Det blev inga pokaler den här säsongen, vilket givetvis alltid är målet. Men sådan är idrotten – den ger och den tar och man får se till att lära sig saker inför kommande säsonger. Min egen säsong vill jag inte summera riktigt än, jag har några viktiga tävlingar kvar att köra först, säger han och tänker på de avslutande GP-tävlingarna och lag-VM.

– Målet är att ta sig till åtminstone en GP-final. Jag har tagit bra med poäng och varit jämn och stark, men det hade varit skönt att nå hela vägen en gång också. Jag har tre chanser på mig och ska försöka ta den. Det tar bort lite press att jag redan säkrat en plats i serien nästa år, men jag kommer fortfarande köra precis lika hårt för att prestera resultat i år.

I Indianerna är det bara Norbert Krakowiak som står under kontrakt inför 2022 medan Jonas Jeppesen är den ende förare som definitivt avskrivits från en förlängning. Övriga finns fortfarande kvar på ritbordet när det nu är sju-åtta månader kvar till nästa elitseriematch för klubben.

Indianerna slutade i och med segern sjua i årets elitserie, närmast före Masarna och Piraterna som också missade slutspelet.

Masarna–Indianerna 40–50

Indianerna tog bonuspoängen med sammanlagt 95–85.

Poäng, Masarna: Przemyslaw Pawlicki 12+2, Dimitri Bergé 12, Patrick Hansen 7+2, Philip Hellström-Bängs 6+1, Martin Smolinski 2, Aleks Lundqvist 1+1, Emil Millberg 0.

Indianerna: Max Fricke 12, Chris Holder 10, Niels-Kristian Iversen 9, Jonas Jeppesen 8+1, Joel Andersson 6+2, Ludvig Lindgren 5+3. Jonatan Grahn körde ej.

Domare: Stefan Andersson Skill, Motala.

Publik: 548.

Indianernas snittliga 2021

Max Fricke 2,169

Chris Holder 2,014

Niels-Kristian Iversen 1,667

Jonas Jeppesen 1,597

Andreas Lyager 1,273

Grzegorz Zengota 1,250

Adrian Gala 1,125

Ludvig Lindgren 0,899

Joel Andersson 0,717

Jonatan Grahn 0,607

Gustav Grahn 0,333