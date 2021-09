Frida Hyvönen ger sig ut på en vårturné med 15 stopp. Turnén drar i gång den 25 februari i Luleå, och avslutas den 24 april i Malmö. Däremellan stannar Hyvönen i Örebro den 23 april och spelar på Örebro konserthus.

Tidigare i år släppte Frida Hyvönen albumet "Dream of independence", som har hyllats av kritikerkåren. Sedan tidigare ligger hon bakom plattor som "Kvinnor och barn" och "To the soul".

Biljetterna släpps den 23 september.