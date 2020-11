Frida kan sparka sin gamla klubb ur allsvenskan: "De är viktiga förebilder där uppe"

Den 26-åriga försvarsspelaren är lagkapten i Kif Örebro 2020. Kom 2017 från just Piteå, och har varit med och betydande på den treåriga resan från omstarten i elitettan.

Men Frida Abrahamsson har av förklarliga skäl en del av sitt hjärta kvar i Norrbotten. Det var i Piteå karriären tog fart, dit hon kom från Notviken 2014.

– När vi kommer ut på planen så blir det som vilken match som helst. Jag vill hjälpa Kif att vinna, att ta en sjätteplats i allsvenskan. Det är något vi verkligen vill, avsluta säsongen bra.

– Men det är klart att det före och efter kan bli lite känslor, med tanke på Piteås situation. Det är en klubb och ett lag som hör hemma i allsvenskan, har varit med i många år nu, och som betyder mycket för damfotbollen där uppe i norra Norrland. Både Piteå och Umeå gör det bra, och är viktiga förebilder för tjejer däruppe som vill spela fotboll, säger Frida.

Hon kom alltså till Örebro och Kif 2017, samtidigt med tränaren Stefan Ärnsved. Den senare gör, liksom Martin Skogman, sin avslutande match på söndagen.

– Självklart känns det lite speciellt. Stefan har varit den som lett laget sedan jag kom hit, och vi har verkligen gjort en fin resa de här tre åren. Det är inget man kommer att tänka på under matchen, men det är en speciell situation. Vi vill alla avsluta på ett bra sätt.

Framtiden är, från måndag morgon, i hög grad ett oskrivet blad för Kif Örebro.

Så också för lagkaptenen, som i likhet med alla andra spelare utom sex, utgående avtal.

– Det är lite så det brukar vara. Det som skiljer ut sig nu är att vi inte vet vem eller vilka som ska träna laget nästa säsong. Och det tror jag är viktigt att få på plats, innan fler spelare tar beslut om framtiden. För egen del vill jag gärna veta hur det blir innan jag tar ett definitivt beslut, säger hon.

Med tillägget:

– Som jag sagt tidigare så trivs jag jättebra i Örebro och med klubben och laget. Och jag är säker på att klubben kommer att hitta en bra lösning på tränarsidan.

Har du som lagkapten och, förutsätter jag, medlem av spelarrådet, blivit tillfrågade i tränarfrågan?

– Ja, klubben har kommit till oss och frågat efter synpunkter. Inte så att de gett ss namn att välja på, mer vilka egenskaper vi tycker är viktiga och så. Och det känns förstås bra.

Kif Örebro inför 2021

Tränare: Stefan Ärnsved, Martin Skogman (båda lämnar)

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Emma Östlund (do), Maja Regnås (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).

Kif Örebro–Piteå IF

Vad: Damallsvenskan 2020, sista omgången.

Var: Behrn arena, söndag 15.00