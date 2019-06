Doldisen från Örebro slog till med 2000-talets näst bästa 5 000-meterstid: ”En fullträff – men tror på mer”

Det var vid Sollentuna GP på tisdagskvällen som Markus Bohman, 25, på allvar sprang in i den svenska långdistanseliten.

Bohman, som aldrig hade gått under 15 minuter på 5 000 meter tidigare slog plötsligt till med 14.34,39. Det gör honom, enligt Närkes friidrottsförbunds officiella statistik, till den åttonde snabbaste löparen i distriktet genom tiderna – och den näst bästa under 2000-talet. Bara Per Sjögren, som gjorde 14.30,27 på SM 2009, har sprungit snabbare de senaste 20 åren.

– Jag skulle bara ut och köra, egentligen. Jag hade tävlat på Sayo (en annan tävling i Sollentuna) helgen innan. Då fick jag inte riktigt till det på 3 000 meter och hade småsega ben på 1 500. Men nu skulle David Nilsson (som fram till i februari var svensk rekordhållare i halvmaraton) hara på 69-sekundersvarv, och då var det bara att hänga med, spänna bågen och se hur länge det höll, säger Bohman som passerade 3 000 meter på 8.41.

– Då kände jag mig rätt trött, men jag hade självförtroende att fortsätta att bara köra, det fanns ingen tveksamhet. Med 1 500 meter kvar var det en norrman som ryckte, och då sprack klungan upp. Jag droppade av där, men med 800 meter kvar hann jag ikapp Omar Nuur och Merih Hagos. Vi tre kom in på upploppet tillsammans, Merih var sekunden före och Omar lite bakom.

Det var inte bara Bohman som sprang oväntat starkt: De tio första löparna i heatet – bortsett från haren David Nilsson – satte nya personliga rekord. Bohman var sjua, femma av svenskarna, på en tid som hade räckt till SM-guld med tolv sekunders marginal i fjol. Så kanske man inte kan säga – mästerskapslopp handlar alltid mer om positioner än tider – men det säger ändå något om Bohmans utveckling. Då, i Eskilstuna i augusti, blev han SM-tolva på 15.13,72 vilket var nytt personligt rekord då. Nu gick det alltså nästan 40 sekunder snabbare.

– Det här är definitivt det bästa lopp jag gjort, oavsett distans. Men det har inte att göra med vad jag gjort senaste veckan eller månaden - det tar tid att bli bra och vi har siktat mot sommarens GP-tävlingar länge, säger Bohman.

Bohman kommer från Stockholm och kom till Örebro för två år sedan, för att plugga samhällsplanerarprogrammet på universitetet. Flytten, och klubbytet till KFUM Örebro och Mikael Kroons träningsgrupp, är en stor förklaring till succéutvecklingen.

– Jag hade aldrig gjort under nio minuter på 3 000 meter innan jag kom till Örebro, hade ett pers runt 15.50 på 5 000 meter. Det jag framför allt fått här är mycket mer friidrottsskolning: Att se helheten och träna mer strukturerat i stället för att bara tänka vecka för vecka. Dessutom får jag in mycket fler kvalitativa kilometer nu, jag är inte ute och joggar så mycket längre, säger han.

Var det här ett perfekt lopp, eller kan det gå ännu fortare?

– Det var en fullträff, men jag tror på mer. Det har varit mycket i skolan på slutet, men nu är det sommar och jag ska bara jobba två veckor, resten kan jag koncentrera mig på löpningen. Tränar jag smart och inte överdrivet hårt så tror jag att det finns mer att hämta ut.

– Vi ska köra grundträning i juli och en bit in i augusti för att hitta en ny formtopp till SM. Jag har inte bestämt om det blir 1 500 och 5 000 meter eller 5 000 och 10 000 meter, men SM blir årets stora mål.

Det avgörs i Karlstad, 30 augusti–1 september.

Tio bästa herrarna på 5 000 meter i Närkes friidrottsförbunds historia

1) Bo Engdahl, KFUM Örebro, 14.19,82 (1991).

2) Mikael Abrahamsson, Åsbro Goif, 14.21,03 (1986).

3) Åke Durkfeldt, Wedevågs IF, 14.22,8 (1943).

4) Kjell-Arne Sjögren, Glanshammars IF (1987).

5) Peter Janetzky, KFUM Örebro, 14.29,7 (1975).

6) Per Sjögren, KFUM Örebro, 14.30,27 (2009).

7) Nicklas Källmén, KFUM Örebro, 14.30,81 (1997).

8) Markus Bohman, KFUM Örebro, 14.34,39 (2019).

9) Ernst Rickne, IF Start, 14.33,0 (1948).

10) Kjell Nilsson, KFUM Örebro, 14.34,4 (1969).

Källa: Närkes friidrottsförbunds historik.

Fem bästa herrarna på 5 000 meter i Närkes friidrottsförbund under 2000-talet

1) Per Sjögren, KFUM Örebro, 14.30,27 (2009).

2) Markus Bohman, KFUM Örebro, 14.34,39 (2019).

3) Mathias Pettersson, Kumla SF, 14.43,76 (2002).

4) Linus Rosdal, KFUM Örebro, 14.47,9 (2017).

5) Albin Olausson, KFUM Örebro, 14.57,15 (2012).

Martin Regborn gjorde 14.57 på fem kilometer landsväg 2016.

Källa: Närkes friidrottsförbunds historik.