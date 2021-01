Friidrottsstjärnan besviken – trots SM-guldet i Örebro: ”Så jävla irriterande”

Faktum är att det till och med blev dramatik om det där SM-guldet – något som alla hade räknat med att Fredrik Samuelsson, 25, skulle leka hem enkelt.

Stockholmaren, som tävlar för Hässelby, har dominerat svensk tiokamp – och sjukamp, inomhus – de senaste åren och att han skulle kvittera ut sjätte raka titeln när årets SM i helgen avgjordes i Tybblelundshallen i Örebro var på förhand givet. Snacket handlade mer om hur många poäng han skulle ta, om det skulle räcka till en EM-biljett.

Men efter massor av problem i de sex inledande grenarna hade Samuelsson bara 25 poäng till godo på Högbys Marcus Nilsson inför sista grenen, 1 000 meter där marginalen motsvarar 2,3 sekunder. Och då är Nilsson på papperet en stakare löpare.

Men Samuelsson bet sig fast i rygg på Nilsson, gjorde en av karriärens snabbaste 1 000-meterstider och försvarade guldet med 14 poängs marginal.

– Hade jag släppt lite till med två varv kvar, när det kändes riktigt tungt, så hade det varit kört. Men jag lyckades bita i och hade kontakt med varvet kvar, och då var det bara att ge sig fan på det. Jag var svintrött, men lyckades hålla undan. Jag är sjukt nöjd med det, att jag lyckades ta mig samman där, för det hade varit lätt att bryta ned sig själv mentalt efter den här helgen. Men 1 000-metersloppet och guldet är det enda jag kan ta med mig från den här helgen, säger Samuelsson som var djupt besviken på segerresultatet 5 728 poäng.

– Det här kommer inte räcka till EM, det är noll procents chans. Jag måste upp på 5 900–6 000 poäng för att kvala in dit, och det har jag klarat flera gånger förut. 5 700 är för dåligt. NU måste jag hem och rensa tankarna några dagar, och sedan får jag kolla runt om det finns någon mångkamp utomlands eller om vi kan arrangera en egen så jag får en chans till att kvala. Men jag vet inte om det är någon idé, för just nu verkar jag inte vara där varken mentalt eller fysiskt.

Inomhus-EM avgörs i polska Torun 5–7 mars och är vid sidan om OS enda internationella mästerskapet under 2021. Samuelsson var femma på inne-EM i Belgrad 2017 och fyra i Glasgow för två år sedan – men då liksom nu var själva kvalet det stora bekymret. Mångkamparna har nämligen inga fasta kvalgränser, som i alla andra grenar. Där bjuds i stället de sex bästa från fjolårets utomhusstatistik plus de sex bästa från vinterns inomhusstatistik in.

– Det är så jävla irriterande att vi inte kan ha en gräns som alla andra. I andra grenar är de här inomhusmästerskapen de enklaste mästerskapen att kvala till, men för oss är det de svåraste. Det är jävligt surt om jag ska missa det här mästerskapet, när förra året blev som det blev med pandemin, säger Samuelsson.

– Det är ju de här åren jag ska vara som bäst, och nu går åren och man missar mästerskap och galor. Det är irriterande.

Samuelsson gjorde 7,30 på 60 meter, 7,20 i längdhopp, 13,76 i längdhopp, 2,03 i höjdhopp, 8,32 på 60 meter häck och 4,67 i stavhopp. Både i höjd och stav hade han två rivningar på ingångshöjderna och var riktigt illa ute.

– Jag brukar säga att jag är säkerheten själv, för jag hamnar sällan i sådana typer av situationer. Jag löste det ändå till slut och hoppade bra i höjden, 2,03 är bra för mig, säger Samuelsson.

– Men längden gick dåligt, kulan gick åt helvete, häcken var en katastrof, och det var piss i stav också. Till slut handlade det bara om att inte vika ned sig och ge sig fan på att ta hem guldet.

Marucs Nilsson tog alltså silvret, på 5 714 poäng. Emil Uhlin bronset på 5 657.

Årets mångkamps-SM avgjordes utan publik och med minimala startfält – sex damer och sju herrar – och utan publik. Allt på grund av corona, förstås. Men KFUM Örebro har redan tilldelats även nästa års inomhus-SM i mångkamp, med förhoppningen att det går att bjuda på ett fetare arrangemang då.

Mångkamps-SM

Damer, femkamp: 1) Amanda Holmberg, Lidköping, 4 075 poäng, 2) Sofia Linde, Täby, 4 002, 3) Tuvalisa Rosenqvist, Tjalve, 3 982, 4) Klara Rådbo, Hässelby, 3 967, 5) Sophie Reid, IK Ymer, 3 580, 6) Clara Fallenius, Hässelby, 3 565. Elin Westerlund, Spårvägen, bröt.

Herrar, sjukamp: 1) Fredrik Samuelsson, Hässelby, 5 728 poäng, 2) Marcus Nilsson, Högby, 5 714, 3) Emil Uhlin, 5 657, 4) Andreas Gustafsson, Upsala, 5 607, 5) Nicklas Karlsson, Falu IK, 4 846. Rasmus Elfgaard, Högby, bröt.