Frisparken • Storsegern • Livsviktiga trepoängaren – här är det hetaste från veckans lokalfotboll

Resultat

Lördag den 16 oktober

IK Gauthiod–Rynninge IK 5–0

Lödöse Nygård IK–ÖSK 2–2

Ahlafors IF–BK Forward 1–4

Värmbols FC–Rynninge 4–0

Söndag den 17 oktober

Trollhättans FK–IFK Hallsberg 2–3

FBK Karlstad–Vretstorps IF 4–1

Nora BK–Hertzöga BK 2–3

Yxhults IK–IK Oddevold 0–2

Vänersborgs FK–IFK Kumla 4–1

Måndag den 18 oktober

IFK Eskilstuna–Karlslunds IF 1–1

Veckans huvudperson

Är denna vecka självklart ingen mindre än IFK Hallsbergs Karoline Bergman. Hon slog till med ett hattrick när laget som mest behövde det och hjälpte Hallsberg till tre poäng mot Trollhättan. Resultatet gör att Rynninge klättrar upp över sträcket, till samma poäng som Trollhättan.

– Det var jättekul så klart, skönt när man sätter lägena.

Bergman är verkligen något av en nickspecialist, vilket hon visade med sina mål.

– Det första målet var med bredsidan, de andra två var båda nickmål. Nu har jag gjort åtta nickmål vilket är kul. Jag är rätt bra på huvudet.

–Jag spelade yttermittfältare i matchen och då kommer jag in bra på bortre stolpen. Det var så jag gjorde alla mina tre mål.

Bergman fick även assistans vid samtliga mål.

– Sofia Hjertqvist gjorde alla tre inlägg, jättefina inlägg. Det var en kollektiv insats.

Var det extra skönt att avgöra en så viktig match?

– Det är kul att få avgöra. Det kändes ändå stabilt även om det var lite svettigt på slutet. Vi fick ett mål bortdömt dessutom. En tuff match men det var rättvist att vi vann.

Detta var Hallsbergs första seger efter sju raka matcher utan vinst.

– Vi har spelat lika mot ÖSK och Rävåsen som är de bästa lagen. Jag tycker ändå vi har kvalité i matcherna där spelet fungerar. Vi har förlorat lite onödiga matcher.

Tre matcher återstår på säsongen. Just nu har Hallsberg tre poäng ner till nedflyttningsplats.

– Vi tar en match i taget och fokuserar fullt på matchen som kommer. Det känns bra, vi har en bra trupp så det känns bra.

Veckans frispark

Den stod ÖSK:s Ebba Lundqvist för i matchen mot Lödöse Nygård. Enligt henne själv tränar hon inget på frisparkar utan får bara ta de på match. Något verkar tränaren George Papachristou sätt för när det gällde klev Lundqvist fram och slog bollen i nät. Hon chansade mitt på mål och lyckades överlista Gabriella Jonasson i Lödöses mål. Trots frisparken och ytterligare ett mål av Sara Sandberg som öser på i skytteligatoppen räckte det inte till seger. Det blev bara en poäng för ÖSK och matchen slutade 2–2. Som tur var spelade även Rävåsen bara oavgjort vilket gjorde att ÖSK åtminstone inte tappade något i toppen.

Veckans livsviktiga trepoängare.

Efter sju raka matcher utan seger står äntligen IFK Hallsberg som segrare igen. Oj så viktigt det var. För motståndet stod Trollhättans FK som ligger strax över nedflyttningsstrecket. Inför matchen hade Hallsberg halkat precis under sträcket. När det behövdes som allra mest klev Hallsberg, och kanske framför allt Karoline Bergman, fram och vann med 3–2. Bergman var med sitt hattrick starkt bidragande till segern. I och med segern tar sig Hallsberg nu upp över sträcket till nionde plats, på samma poäng som just Trollhättan. Tre matcher återstår i serien och just nu har Hallsberg tre poängs marginal ner till jagande Gauthiod och Sävedalen.

Veckans jobbiga läge

Har länets två lag i division 3. Både Vretstorp och Nora befinner sig just nu under strecket och riskerar nedflyttning. Båda lagen förlorade även helgens omgång, Vretstorp med 4–1 mot Karlstad och Nora med 3–2 mot Hertzöga. Det håller på att dra ihop sig och just nu har Nora två poäng upp till säker mark, Vretstorp har hela sex. Fyra matcher återstår för båda Örebrolagen. Problemet? Både Arboga Södra och Strömstorp som ligger precis ovanför strecket har fem matcher. Det är ett jobbigt läge i division 3 just nu.

Tabeller