Frövi hotell återuppstår efter lång vila: "Frövi ska bli norra länets Lanna"

Någon gång efter stoppet på bruket den första veckan i oktober kommer det att bli en ordentlig invigning. Efter det ska det vara full fart på Frövi hotell. Ronnie Pettersson, Michael Dahlberg, Veronica Algotson och Ingela Vinkel kommer att driva verksamheterna i hotellfastigheten. Michael och Ronnie stängde Schuberts konditori på granngatan för dryga veckan sedan.

– Det ska finnas ett fik i Frövi så det fortsätter vi med här på hotellet, säger Ronnie Pettersson.

Köket och matsalen satsar på husmanskost med två rätter på en buffé samt alltid ett vegetariskt alternativ fem dagar i veckan. Ett par gånger per månaden ska restaurangen ha temakvällar för innehållet på menyn.

Det luktar nymålat dagarna innan hotellet öppnar. Maskeringstejp sitter kvar här och där. I köket pågår fortfarande kakelsättning tre dagar innan öppningen när NA förhandskikar. På andra och tredje våningen är däremot flera hotellrum helt klara. Allt är nytt i rummen och det är till och med lite pyntat för att det ska bli en bra bild med skor och kläder på en galge. Matsalen är det bara att duka fram i.

– Frövi ska bli norra länets Lanna, en knutpunkt och utflyktsmål, säger Daniel Andersson.

Han har under många år varit intresserad och haft känslor för hotellfastigheten. När han förra hösten inte kom in i riksdagen bestämde han sig för att köpa hotellet som var till salu. För att få lite mer att göra säger han. Sedan kom han in i riksdagen på en S-stol i början av detta år. Då körde det ihop sig lite med tid och därav kvartetten som ska driva verksamheten. Daniel Andersson äger sedan tidigare Folkets hus i Frövi och har utvecklat denna fastighet.

– Det finns inga tomma butikslokaler i Frövi. Efterfrågan är större än utbudet, folk vill bo i Frövi och näringslivet här och i området fungerar, säger han.

Frövi hotell stod klart år 1900 och drevs som hotell- och restaurangrörelse fram till 2014. Under senare år utan alltför stor framgång. Den monumentala byggnaden har dock haft en lång glansfull era. Under en stor del av 1900-talet var hotellet en betydande mötesplats.

Åren 2014-2018 har en privat ägare drivit flyktingmottagning och asylboende i huset.

– Förra ägarna har skött om fastigheten. Den var i bättre skick än jag trodde. De gjorde också investeringar med nytt brandlarm i hotellklass. Ett nytt värmeåtervinningssystem var även det en klok investering.

I huvudsak är det nya ytskikt som nuvarande jobb handlat om samt att köket är helt nytt. Ända inifrån väggarna till varje föremål och maskin.

– En glasmästare renoverar fönster, ett par i taget. Det kommer att ta något år. 2020 är planen att renovera fasaden. Då får den ljusgröna färgen försvinna och ersättas med en grå ton som matcher intilliggande stationsbyggnad.

Frövi järnvägsstation är i stort behov av uppsnyggning och fastigheten ägs numera av Lindesbergs kommuns fastighetsbolag. Köpet gjordes för att en sådan central byggnad inte ska tillåtas skämma centrum i Frövi. En upphandling av en entreprenör är nyss gjord av ägarbolaget Falab. Det ska därmed bli fason även på stationen igen efter lång tids förfall och skadegörelser som ärrat byggnaden.