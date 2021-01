Frukostmötena kommer tillbaka i Lindesberg

– Vi måste laga efter läge och anpassa oss. Torsdagen den 4 mars kommer vi att bjuda in till en första digital näringslivsfrukost. Så fortsätter vi till att möjligheterna öppnar sig för fysisk möten igen, säger Wilhelm Magnusson, näringslivschef i Lindesbergs kommun.

Exakt vilken digital mötesplattform det blir och detaljer är inte riktigt klara än. Det blir heller inte ett frukostmöte varje månad utan mer utglesat. Ett önskemål från näringslivet enligt Magnusson.

– En konsekvens av corona-pandemin som jag upplever och som är en positiv effekt är att kontakten inom och med näringslivet ökat hos oss. Den riktningen ska vi fortsätta i.

Wilhelm Magnusson säger att innehållet på frukostarna programmässigt också ska bli mer företagstungt än tidigare.

Vad bjuds det då på den 4 mars?

”Hänt under corona” är en given punkt och vi har bjudit in två gasellföretag som finns i kommunen, säger Wilhelm Magnusson.

Att utses till gasellföretag innebär bland annat att företaget haft en mycket god tillväxt och ekonomisk stabilitet under en given lång period.

– Vi ska också diskutera tillsammans hur vi kan utveckla frukostmöten och så ska vi presentera och introducera Bengt Storbacka som sedan nyår är Lindesberg kommuns nye ordförande i kommunstyrelsen, berättar Wilhelm Magnusson.

Det hinner säkerligen bli några ytterligare inslag under månaden som är kvar innan det återigen är dags att blåsa liv i näringslivsfrukostarna. Näringslivsförvaltningen och Ann Resare jobbar på förberedelserna för den nya formen för näringslivsfrukost.