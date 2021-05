Full pott för tremålsskytten som var länsderbyts kung • Fyra ÖSK-spelare får lägsta betyget

►Se Edvardsens hattrick när Degerfors sänkte ÖSK – här är höjdpunkterna från länsderbyt

1) Victor Edvardsen

Den första hattrickskytten i modern tid i länsderbyt mellan ÖSK och Degerfors. Visade sanslös och överlägsen speed och styrka mot det förvirrade ÖSK-försvaret. Att ÖSK valde bort göteborgaren efter provspel inför förra säsongen är något som Degerfors tackar för nu.

2) Ismael Diawara

En stormatch av örebroaren. Räddningarna på Erik Björndahls friläge och Deniz Hümmets hårda skott kom efter en dryg timmes spel. Så stod det fortfarande ”bara” 2–0 till Degerfors och de var därmed avgörande.

3) Abdelrahman Saidi

Två målvgivande passningar till Victor Edvardsen men ändå bara trea på den här listan. Det visar vilken hård konkurrens och vilken höjd på prestationen som fanns i Degerforslaget i det här derbyt. Det smekande inlägget från vänster som hittade Edvardsens panna till 2–0 är vår höjdare från mittfältaren.

1) Nordin Gerzic

Nej, det var förstås ingen strålande match av lagkaptenen när ÖSK förlorade med 3–0. Men det var ändå han som försökte att leda ett vilset och blekt ÖSK-lag. Passningen fram till Agon Mehmeti efter några minuters spel kunde kanske ha förändrat historiens gång.

2) Andreas Skovgaard

Statistiken visar att dansken räddade på mållinjen, gjorde flest brytningar och hade en passningsprocent på över 84. Det är starka papper, även om han stod där mitt i försvaret som släppte in tre mot ärkerivalen. vad hade hänt om Skovgaard inte hade gjort de brytningarna?

3) Deniz Hümmet

Anfallaren var otroligt blek under de första 45 minuterna. Lyckades inte med någonting men han var också den som ger en bild av scenförändringen i den andra bäst. Skapade chanser och kom till skott men stoppades av Diawaras storspel.

►Betygen: Degerfors IF

Ismael Diawara 5

Sean Sabetkar 3

Oliver Ekroth (K) 3

Sebastian Ohlsson 4

Ferhad Ayaz (ut 61) 4

Adam Carlén (ut 88) 5

Christos Gravius 5

Anton Kralj (ut 88) 4

Abdelrahman Saidi (ut 72) 5

Johan Bertilsson (ut 88) 4

Victor Edvardsen 6

Inhoppare:

Erik Lindell (in 61) 3

Sargon Abraham (in 72) 3

Gustav Granath (in 88)

Jonathan Tamimi (in 88)

Adhavan Rajamohan (in 88)

Betygen: ÖSK:

Bobby Allain 2

Daniel Björnquist 2

Michael Almebäck (ut 80) 1

Andreas Skovgaard 3

Benjamin Hjertstrand 1

Johan Mårtensson (ut 80) 2

Nordin Gerzic (K) 3

Dennis Collander (ut 72) 1

Deniz Hümmet 3

David Seger 2

Agon Mehmeti (ut 59) 1

Inhoppare:

Erik Björndahl (in 59) 2

Romain Gall (in 72) 2

Hussein Ali (in 80)

Kevin Walker (in 80)

►Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig

Matchfakta

Mål: 1–0 (19) Victor Edvardsen, 2–0 (29) Victor Edvardsen, 3–0 (76) Victor Edvardsen.

Varningar, Dif: Abdelrahman Saidi, Erik Lindell, Sebastian Ohlsson. ÖSK: –.

Domare: Bojan Pandzic, Hisingsbacka.

Publik: 8.

Lagen

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 61), Adam Carlén (ut 88), Christos Gravius, Anton Kralj (ut 88) – Abdelrahman Saidi (ut 72), Johan Bertilsson (ut 88), Victor Edvardsen.

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Gustav Granath (in 88), Jonathan Tamimi (in 88), Daniel Janevski, Sargon Abraham (in 72), Erik Lindell (in 61), Adhavan Rajamohan (in 88).

ÖSK (4–2–3–1): Bobby Allain – Daniel Björnquist, Michael Almebäck (ut 80), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Johan Mårtensson (ut 80), Nordin Gerzic (K) – Dennis Collander (ut 72), Deniz Hümmet, David Seger – Agon Mehmeti (ut 59)

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv), Erik Björndahl (in 59), Taha Ali, Hussein Ali (in 80), Romain Gall (in 72), Noel Milleskog, Kevin Walker (in 80).