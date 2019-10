Furch i stor smärta – berättar om smällen som fick Örebropubliken att hålla andan: ”Gjorde jätteont”

Det blev tre insläppta mål för Dominik Furch under torsdagens match mot Leksand. Dessa kunde han inte göra mycket åt, framförallt inte det sista som gick via Lukas Pilös skridsko och in i mål.

– Det var otur. Han försökte blocka passen och sånt kan hända. Nästa gång kommer han att blocka den och då blir han hjälte, säger Furch.

Tjecken som gjorde en ny bra match var också inblandad i en märklig situation.

I slutet av matchen gjorde han en bra räddning på Sebastian Wännström, men samtidigt som han blockerade pucken fick han flera spelare över sig. Det slutade med att han såg ut att få rejält ont, vilket oroade Örebrolägret rejält. Till slut kunde han dock spela vidare.

– Någon slog en klubba mellan mina ben. Jag vet inte vad jag ska säga. Det gjorde jätteont, haha.

Även om det blev en ny seger, så fortsatte Örebros trend med att släppa in första målet. Det har man nu gjort i fem raka matcher.

– Vi borde ha bättre starter. Vi behöver ändra något i vår inställning och spela bättre från första perioden. Sen är det bra att vi blir bättre för varje period och att vi vänder matcher, men det kommer inte att gå varje match. Om vi kan, så måste vi ändra det.

I och med segern är Örebro nu uppe på en tredjeplats i tabellen.

– Det var en viktig seger. Vi spelade bra, så det är skönt att vi fick med oss tre poäng igen.