Furchs extrema schema – spelade femte matchen på en vecka: ”Håller mig fräsch med lättare och kortare träningar”

Dominik Furch, 29, tog 20 av 21 skott när han gjorde säsongsdebut för sitt Tjeckien i landslagsturneringen i Globen förra lördagen.

Som tack för insatsen fick han stå även söndagens landskamp mot Ryssland – och sedan har det rullat på med tre raka SHL-matcher för Örebro Hockey tisdag, torsdag och lördag.

Förlustmatchen mot Skellefteå var därmed Furchs femte på bara något mer än sju dygn. Ett extremt schema till och med för en målvakt som spelat 36 av 41 SHL-matcher i vinter och gjort överlägset flest minuter av ligans alla burväktare.

– Jag tycker ändå att den här veckan känts okej. Jag känner mig fortfarande fräsch. Jag har inga problem att spela mycket, det är bra segrarna som saknas, säger Furch.

Gör du något speciellt för att hålla dig alert?

– När det är så tajt schema som det är nu, och som det kommer att vara resten av säsongen, så ser hela lagets träningar annorlunda ut. Vi håller oss fräscha med lättare och kortare träningar än vanligt. Det är samma för mig, inget annorlunda mot resten av laget.

Av de fyra målen han tvingades släppa in mot Skellefteå grämde sig Furch efteråt främst åt kvitteringen till 1–1 i mitten av andra perioden. Jesper Frödén slängde in en puck från höger som såg ofarlig ut men som slank in mellan benen.

– Ett dåligt mål. Visst, pucken gick förbi ett par spelare, det var en hel del trafik, men det var en isare och där ska det vara stängt, säger målvakten.

2–1 tryckte Joakim Lindström upp i krysset från backplats i början av tredje, och både 3–1 och 4–2 kom på omställningar där Furch fick klen hjälp av sitt försvar.

– Det var några tuffa situationer, inte så mycket att göra åt. En tajt match i de två första perioderna, och sedan blev tredje perioden rätt vild med många mål och många omställningar. Det kunde ha gått åt vilket håll som helst, men i dag gjorde de fler mål än oss, säger Furch.

Nu väntar – för första gången på över en vecka – två matchlediga dagar i rad för Furch. Därefter stundar en vecka med Färjestad hemma på tisdag, HV71 borta på torsdag och Djurgården hemma på lördag. Är Furch redo att stå alla de matcherna också, eller släpper han någon till andremålvakten Jonas Arntzen?

– Ja, vi får väl se. Vi ska prata med tränarna och så får vi se hur de väljer att matcha oss. Men jag är redo om de vill att jag ska spela, säger Furch.

Furchs monsterschema

► Lördag, 8 februari: Finland–Tjeckien 1–3 i Globen, 95,45 procent räddningar.

► Söndag, 9 februari: Ryssland–Tjeckien 3–4 i Globen, 88,89 procent.

► Tisdag, 11 februari: Örebro–Oskarshamn 4–2 i Behrn arena, 93,10 procent.

► Torsdag 13 februari: Frölunda–Örebro 5–3 i Scandinavium, 80,00 procent (utbytt efter 31.25).

► Lördag 15 februari: Örebro–Skellefteå 2–4 i Behrn arena, 85,71 procent.

SHL-målvakterna med mest speltid den här säsongen

1) Dominik Furch, Örebro Hockey: 2 043 minuter på 36 matcher.

2) Oscar Alsenfelt, Malmö: 1 752 minuter på 30 matcher.

3) Jonas Gunnarsson, HV71: 1 731 minuter på 29 matcher.

4) Jonas Gustavsson, Linköping: 1 682 minuter på 29 matcher.

5) Joel Lassinantti, Luleå: 1 667 minuter på 28 matcher.

Sett över hela grundserien i fjol nådde bara sex målvakter över 2 000 minuters speltid, Lassinantti toppade överlägset på 2 498 minuter. Elva matcher återstår av årets serie.