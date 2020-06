Furderud Gulle vann minneslopp under nationaldagstravet på Fornaboda: ”Blev som en annan häst när vi ryckte bakskorna”

Rubrikerna

Tummen upp: Jonathan Bank A.B. har verkligen lätt för sig, första gången med bilstart löste han galant och spetsade lätt trots spår sju. Ole Johan Östre fick öppna första varvet efter löjliga 1.19, men sättet hästen löpte 1.13,7 sista varvet och lämnade kapable Twigs Honor imponerade. Den här hästen är kvick i benen, det visade han vid segern i Örebro så drygt sju gånger pengarna var ett överodds.

Trivs på Boda och bike: Gör Ebba Running som tagit tre segrar i karriären två på Fornaboda. Denna gång vann hästen från ledningen och sprang 1.13,5 sista 600 meterna med lätthet, andra raka segern togs och man verkligen ser hur hästen trivs med jänkarvagn.

Kusk i fokus: Kenneth Gorski gjorde precis allt rätt bakom hemmahästen Käbb's Valente. Först prickade han från springspår och tog ledningen, sedan släppte han till betrodde Naomi Bo. Luckan kom runt slutkurvan, nioåringen avgjorde lätt över upploppet och kort innan mål gjorde Gorski segergest. Snygg avvägd styrning tycker vi.

Bara bäst: Iikka Nurmonen blev dubbelsegrare denna fina kväll. Finländaren tog inga fångar i V65-avslutningen bakom fine Oilsheik. Han synade dödens i stayerloppet och provade i omgångar att få överta ledningen från Le Mare som kördes av Micke J Andersson som aldrig släpper spets. Sexåringen mosade henne och vann bekvämt via 1.14,4 sista varvet och grejade i och med det första segern på svensk mark.

Rejält förberedd: Look Complete hade Iikka Nurmonen förberett på bästa vis och fuxen vann på ett väldigt övertygande vis i sin årsdebut. Åttaåringen fick press i ledningen av starke Imagine Boko, dessa bjöd på ett sevärt upplopp, via 1.13,5 sista rundan höll hästen undan på stumma ben på ett säkert vis. Inställningen gillades, detta var 16:e segern i karriären.

Tränare i fokus: Nurmonen vann också kvällens sista lopp med Gizelle Nyx, som i ett överpacat lopp spurtade vasst och vann säkert före morliske Mellby Howlit. Finländaren tog en trippel denna kväll, alla vinnarna tränar han själv och talangen tar för sig allt mer i Sverige.

Lira nästa gång: Jackpot Band kördes snällt i sin comeback men gick med full fart över linjen som tvåa bakom Oilsheik. Intrycket på femåringen var precis ett sådant man vill ha på en häst man vill lira nästa gång.

Läckert intryck: Var det på Alien Hill som Tuomas Korvenoja forcerade till ledningen 1 400 kvar. Stoet var ansatt av Boots Hanson men denne galopperade i sista sväng, Muscle Hill-avkomman vann på spänstiga ben och det var bra tryck i henne över mållinjen. Treåringen travade sista varvet efter 1.15,2 och då fanns det en hel del sparat i henne.

Citatet: ”Blev som en annan häst när vi ryckte bakskorna” (Bård Humborstad efter segern med Furderud Gulle som äntligen skötte sig och vann Lennart Arvidssons Minneslopp och fick för det 30 000 kronor).

Siffrorna

V65-fakta

Rätt rad: 7-3-5-7-7-7.

6 rätt: Jackpot.

5 rätt: 6 094 kronor.

Omsättning: 1 175 401 kronor.

Antal system: 34 194.

V4-fakta

Rätt rad: 5-7-7-7.

4 rätt: 7 336 kronor.

Omsättning: 418 674 kronor.

Antal system: 7 633.

V3-fakta

Rätt rad: 7-7-12.

Utdelning: 3 141 kronor.

Resultaten

Lopp 1: 1) 1.Runaway Bride Ås (Jenny Brunzell), 16,3 (5,83) 2) 5.Kruses Steam Track, 17,1 (11,47) 3) 2.Engines Running, 17,5 (2,32) 4) 7.Lowlife, 17,6 (19,66) 5) 3.Spiggen, 18,1 (28,90) 6) 6.Mysterious Lady, 19,3 (13,65) Opl: 8.Raw Data, (25,16). Odds: 5,83. Plats: 1,84-2,56-1,29. Tvilling (1/5): 23,72. Trio (1-5-2): 136,83. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 7.Alien Hill (Tuomas Korvenoja), 16,1 (2,40) 2) 8.Samaritana, 16,8 (3,20) 3) 1.Fly K.Bridge, 18,4 (7,15) 4) 11.Fly Fly My Dream, 18,8 (25,37) 5) 3.Boots Hanson, 19,3 (29,74) 6) 10.Baron Vick, 20,2 (48,65) 7) 9.It Ain't Me, 20,2 (25,58) Opl: 6.Teton Britannica, (20,34) 5.Unplugged Face, (20,07) 12.Montana Gertorp, (65,65). Odds: 2,40. Plats: 1,42-1,64-1,90. Tvilling (7/8): 4,64. Trio (7-8-1): 25,81. Strukna: 4.

Lopp 3: 1) 7.Käbb's Valente (Kenneth Gorski), 18,2 (55,08) 2) 4.Naomi Bo, 18,5 (7,48) 3) 6.No Tender Spot, 18,6 (12,86) 4) 10.Longlegprincess, 18,0 (6,84) 5) 11.Xander Cake, 18,1 (53,54) 6) 9.Romeo Doc, 19,2 (55,35) 7) 8.Rosa Luxemburg, 19,3 (34,68) Opl: 3.Hashtag, (39,60) 1.My Cherry Blossom, (1,55). Odds: 55,08. Plats: 7,03-1,83-3,10. Tvilling (4/7): 85,17. Trio (7-4-6): 3567,21. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 3.Look Complete (Iikka Nurmonen), 15,0 (2,82) 2) 1.Imagine Boko, 15,0 (2,90) 3) 4.Ferrell, 15,1 (14,66) 4) 11.Alorac Mathbell, 14,8 (6,19) 5) 8.Ikaros di Quattro, 15,5 (11,68) 6) 7.Quattro Khan, 15,6 (87,98) 7) 9.Colonello, 15,7 (27,80) Opl: 2.Isn't it Ironic, (38,91) 6.Gold Twister, (15,35) 5.Above Angel, (109,36). Odds: 2,82. Plats: 1,54-1,53-2,96. Tvilling (1/3): 5,56. Trio (3-1-4): 73,71. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 5.Furderud Gulle (Bård Humborstad), 32,4 (11,89) 2) 3.Slotts Balder, 32,4 (30,93) 3) 8.Furderud Prinsen, 31,7 (2,20) 4) 9.Liheim Freddy, 32,0 (56,56) 5) 12.Lomin, 32,1 (6,06) 6) 2.Holte Teira, 33,0 (6,40) 7) 10.Snotra A.K., 32,3 (21,99) 8) 11.Sigyn, 33,9 (103,09) Opl: 7.Haugs Blesa, (17,28) 6.Slotts Grond, (29,08) 1.Komnes Gigant, (13,99). Odds: 11,89. Plats: 3,28-5,51-1,47. Tvilling (3/5): 172,62. Trio (5-3-8): 954,75. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 7.Jonathan Bank A.B. (Ole Johan Östre), 16,4 (7,48) 2) 5.O.P.'s Fearless, 16,7 (10,69) 3) 2.Twigs Honor, 16,8 (2,72) 4) 6.Powerbank, 17,1 (3,82) 5) 4.Dr Byfuglien, 17,2 (20,96) 6) 9.Eagle in the Sky, 17,6 (5,40) 7) 10.Bolt Challenger, 17,9 (46,68) 8) 1.Cotton Frontline, 18,7 (51,91) Opl: 8.Jumanji Love, (29,63). Odds: 7,48. Plats: 2,00-2,36-1,54. Tvilling (5/7): 24,88. Trio (7-5-2): 204,05. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 7.Ebba Running (Madeleine Enochsson), 15,9 (5,27) 2) 3.Justhewayouare, 16,1 (21,01) 3) 4.O.P.'s Fantastic, 16,2 (2,73) 4) 9.Dream Quo Vadis, 16,6 (34,34) 5) 12.Bullet Bill, 16,8 (7,82) 6) 8.Could it be Magic, 16,8 (58,82) 7) 6.Fajm Composite, 17,0 (4,25) Opl: 1.Fläsk Ken, (11,59) 2.Jennie Jovalley, (38,40) 11.Classics Nitro, (40,23) 5.Brad De Lina, (35,16). Odds: 5,27. Plats: 1,89-4,32-1,51. Tvilling (3/7): 32,80. Trio (7-3-4): 178,56. Strukna: 10.

Lopp 8: 1) 7.Oilsheik (Iikka Nurmonen), 15,8 (2,72) 2) 4.Jackpot Band, 15,9 (6,01) 3) 1.Le Mare, 16,6 (8,40) 4) 8.Prince Yoda, 16,0 (9,88) 5) 2.Magic In Mind, 17,0 (30,43) 6) 10.Big Farmer, 16,7 (7,56) 7) 5.The Perfect One, 17,0 (32,71) Opl: 6.Caligula Hornline, (20,85) 9.Kakan Gertorp, (81,52) 12.Symphonie Teemer, (11,10) 3.Racke V.O.P., (64,58). Odds: 2,72. Plats: 1,58-2,27-2,35. Tvilling (4/7): 8,88. Trio (7-4-1): 65,53. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 12.Gizelle Nyx (Iikka Nurmonen), it (21,22) 2) 4.Mellby Howlit, it (2,85) 3) 8.Nome Dee, it (24,91). Odds: 21,22. Plats: 4,36-1,76-5,04. Tvilling (4/12): 34,71. Trio (12-4-8): 1417,87. Strukna: -.