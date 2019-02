Örebro FC knep segern trots stora manfallet – Berisha tvåmålsskytt: "Vilken krigarinsats vi gjorde"

Det var tufft för Örebro FC i SFL-matchen mot Skoftebyns IF under lördagen. Fyra nyckelspelare fattades i truppen på grund av skador, avstängningar och New York-resa. Men trots det vann ÖFC med 3–2. Och tvåmålsskytten Senad Berisha var överlyckligt efteråt.

– I dag visade vi verkligen vilka krigare vi är, säger han till Sporten.