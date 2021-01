Fyra namn du kommer att höra om 2021: ”Kommer att jobba skiten ur mig”

Carina Bergfeldt, programledare

I januari axlar hon ansvaret för SVT:s största fredagsunderhållning. Carina Bergfeldt tar över i rutan när Fredrik Skavlan är pappaledig – och har själv prins Daniel som sin ultimata önskegäst.

På meritlistan har Bergfeldt många år som reporter – hon var exempelvis en av de första journalister som anlände till Utöya efter terrordådet – men också ett personligt och berörande “Sommar”-program och en Kristallen-nominerad dokumentär om hur hon fick kontakt med sin okände halvbror i USA. På sociala medier har hon tusentals följare och delar till synes generöst med sig av sitt privatliv.

Klarar hon trycket?

– Jag kommer att jobba skiten ur mig för att visa att jag är värd jobbet, säger hon i en intervju med SvD.

Gizem Erdogan, skådespelare

För ett år sedan var hon en ganska okänt namn – trots flera roller på Göteborgs stadsteater och en Guldbaggenominering i bagaget.

Allt ändrades när hon gjorde rollen som IS-hustrun Pervin i "Kalifat" på SVT – en av de senaste årens mest hyllade svenska tv-serier.

Rollen resulterade i att hon prisades som årets kvinnliga skådespelare på Kristallengalan 2020 och mycket talar för att alla eventuella tvivel om hennes storhet som skådespelare lär undanröjas när "Tunna blå linjen" har premiär på SVT den 17 januari – en polisserie signerad Cilla Jackert där Gizem Erdogan spelar en av huvudrollerna.

"Kalifat" hamnade på Netflix och väckte uppståndelse också utanför Sveriges gränser. Samma sak kan i år hända Gizem Erdogan

– Jag skulle jättegärna vilja, som jag uttrycker det, simma i internationellt vatten, sade hon förra året i en intervju med TT.

Bill Skarsgård, skådespelare

Kanske är 2021 året då lillebror Skarsgård blir den i klanen som får mest uppmärksamhet.

Inte för att han varit någon doldis de senaste åren, många har sett honom som den ondskefulle clownen Pennywise i nyversionerna av skräckfilmen "Det", eller som "The kid" i Stephen King-serien "Castle Rock". En och annan minns honom kanske också från "I rymden finns inga känslor", "Himlen är oskyldigt blå" eller "Kronjuvelerna".

I år väntas Netflix-serien "Clark" få premiär, i regi av Jonas Åkerlund. Och Bill Skarsgård spelar ingen mindre än huvudpersonen själv – den mytomspunne och ökände brottslingen Clark Olofsson som rånade banker och gav upphov till uttrycket "Stockholmssyndromet".

Är han lika karismatisk i rollen som Olofsson påstods vara i verkligheten så lär Skarsgårds prestation bli en riktig snackis.

”Clarks liv och historia är så otrolig och skruvad att det skulle få Scorsese att rodna”, sade Bill Skarsgård i ett pressmeddelande när det blev känt att han ska spela Clark.

Nina Pascoal, debuterande författare

I mars debuterar Nina Pascoal med romanen "Vi röstar om vi saknar mamma". Den 32-åriga bibliotekarien i Malmö har alltid skrivit mycket men kom i gång ordentligt när hon började en skrivarlinje på folkhögskola.

Det nu slutförda romanprojektet har tagit flera år, och stundtals också varit nedlagt. Först när Nina Pascoal gick ner i tid från sitt vanliga jobb lossande skrivandet så mycket att hon kunde skicka ett manus till förlagen och bli antagen.

– Jag trodde att jag skulle dö! Jag blev så jävla, jävla glad och läste det mejlet tusen gånger. Man har drömt och fantiserat om att det ska hända, och när det väl händer känns det helt galet, säger hon till TT.

Kanske blir hon också en av vårens mest uppmärksammade debutanter. Berättelsen handlar om en oberäknelig och rastlös mamma som försvinner från döttrarna under en chartersemester. "Ett föräldrafritt som spårar ur och blir ett mörkt trauma för alla inblandade", enligt författaren själv.

Fakta: Fler som du lär höra talas om 2021

Elsa Öhrn och Mustapha Aarab, som spelar huvudrollerna i Netflixserien “Vinterviken 2021”.

Arlo Parks, brittisk artist som släpper sitt debutalbum i januari.

Beata Ernman, Greta Thunbergs syster, som äntligen ska debutera som Edith Piaf i den nyskrivna musikalen “Forever Piaf” – en roll som hon delar med sin mamma Malena Ernman.

Nanna Blondell, skådespelare med huvudroll i Netflixfilmen “Red dot”.

Kazuo Ishiguro som ger ut sin första roman efter att han fick Nobelpriset, “Klara och solen”.

Holly Humberstone, brittisk artist.

Annika Elisabeth von Hausswolff, konstnär med stor retrospektiv utställning på Moderna i Stockholm.

Lee Isaac-Chung som gjort Oscarstippade “Minari”, amerikansk regissör med koreansk bakgrund.

Tayla Parx, amerikansk artist, tippad av Teen Vogue som ett av 2021:s stjärnskott.

Iann Dior, amerikansk artist, som tidigare uppmärksammats för sitt samarbete med 24 KGoldn.

The Kid LaRoi, australisk artist med låtar som "So done" och "Without you" på cv:t.

Noomi Rapace som spelar huvudrollen i Netflix-filmatiseringen av Jerker Virdborgs roman “Svart krabba”.

Tate McRae, 17-årig kanadensisk singersongwriter som fick en stor hit med “You broke me first”.

Foushée, amerikansk artist som slagit igenom på TikTok, nu med 126 miljoner strömningar på låten "Deep end freestyle".

Edvin Ryding, skådespelare med huvudroll som prins i Netflixserien “Young royals”.

Jakob Hellman som följer upp debuten efter 32 år och tagit klivet in i rampljuset igen via "Så mycket bättre".

Taylor Swift som släpper alla låtar från sina sex första album igen.

Drake som är aktuell med en ny platta i januari.

Johan Renck, “Chernobyl”-regissören gör science fiction-film med Adam Sandler, för Netflix räkning.

Daniel Craig – när och om Bondfilmen “No time to die” får premiär.

Anders Zorn som ställs ut i stort format på Nationalmuseum i Stockholm.

Robert Gustafsson, som spelar rollen som Skandiamannen i Netflixserien “Den osannolika mördaren”.

Nicki Minaj, artist som gör en dokumentärserie om sig själv, tänkt att visas på HBO Max.

Alexander Skarsgård, skådespelare som bland annat gör huvudrollen i vikingafilmen “The Northman”.

Linda Zachrison, som av regeringen utsetts till särskild utredare för hur kultur- och nöjesbranschen ska kunna återstarta efter pandemin.

Mor och dotter Helena Bergström och Molly Nutley som gör “Dancing queens” för Netflix.

Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård, som spelar i Denis Villeneuves version av rymdklassikern “Dune”.

Elisabeth Moss, med fjärde säsongen (och senare femte) av “Handmaid’s tale” på HBO.

Fredrik Backman, författare, vars bok “Folk med ångest” blir Netflixserie.

Regissören Lana Wachowski och skådespelaren Keanu Reeves, som återvänder till vita duken (?) med “Matrix 4”.

Sally Henriksson/TT

Viktor Andersson/TT

Erika Josefsson/TT

Sofia Sundström/TT

Sara Ullberg/TT