Fyrklövern markerar deras delaktighet i förslaget om ordningsvakter

Fyrklövern i Kumla som består av C, L, KD och MP har skrivit ett yttrande till kommunstyrelsen beslut angående medel för finansiering av trygghetsskapande åtgärder på 3,5 miljoner kronor.

– Det är bra att vi har beslutat om ordningsvakter och det är bra att majoriteten (S och M) har hörsammat vad vi presenterade i kommunfullmäktige i november. Vi valde dock att kalla ordningsvakterna för trygghetsvakter. Majoriteten var då emot vårt förslag, säger Jan Engman, från Centerpartiet.

För att påtala detta valde Fyrklövern att skriva ett yttrande efter beslutet i kommunstyrelsen:

"Fyrklövern, C, L, KD och MP, välkomnar detta beslut även om vi anser att det kommer alldeles för sent. Det visar sig inte minst i att frågan blivit en riksnyhet och att SJ överväger att inte stanna tågen i Kumla. Fyrklövern såg denna utveckling komma för flera år sedan och vi har sedan dess bland annat föreslagit ordningsvakter. Under budgetfullmäktige så sent som i november 2020 förstod inte majoriteten vad vårt förslag till trygghetsskapande innebar, för att bara två månader senare presentera Fyrklöverns förslag som sitt."

– Det är ovanligt att vi gör en markering, men det hade varit klädsamt om Majoriteten hade presenterat åtgärderna tillsammans med oss, säger Jan Engman.

Jan Engman anser att ordningen på gator och torg främst ska utföras av polisen.

–När polisen inte har tillräckligt med resurser för att upprätthålla ordningen så måste vi i kommunen gå in och ta vårt ansvar så att människor känner sig trygga, säger Jan Engman.