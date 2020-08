Galen succé för ÖSK-debutanten – satte segermålet på stopptid i sanslösa målkalaset mot Norrköping

ÖSK tog under söndagen emot IFK Norrköping hemma på Behrn arena. Sett till de sex senaste matcherna var det två av allsvenskans formsvagaste lag som ställdes mot varandra. Båda lagen stod på fyra inspelade poäng under de matcherna.

Men det syntes inte när matchen drog igång. Tempot var högt från start, framförallt hos gästande Norrköping. De såg också ut att ta ledningen efter två minuters spel, men målet dömdes efter en stunds tvekan bort för offside när Ísak Bergmann Jóhannesson skymde Oscar Jansson på Christoffer Nymans kalasskott.

Istället var det ÖSK som skulle ta ledningen genom succédebutanten Deniz Hümmet. Kevin Wright kombinerade sig fint fram i straffområdet och försökte hitta en ensam David Seger. Men bollen styrde via Linus Wahlqvist och friställde istället Hümmet på bortre stolpen som enkelt kunde sätta bollen i nät.

Det var starten på en ordentlig målfest. Blott sex minuter senare hade Norrköping vänt på steken efter att Rasmus Lauritsen satt sin egen retur och att Nyman kontrat in ledningsmålet.

Men ÖSK svarade tillbaka. Filip Dagerstål stod för en riktigt svag sekvens där han först gav bort bollen och sedan rusade bort sig, vilket gav Hümmet skottläge. ÖSK:s nyförvärv skickade då iväg ett grymt avslut i bortre krysset.

2–2 stod sig till halvtidsvilan, men det fanns chanser för fler mål. De kom istället i andra halvlek. ÖSK fick efter 57 minuter en straff som var mycket tveksamt dömd. Bollen såg ut att ta i bröstet på Eric Smith, men domaren Fredrik Klitte bedömde det som en hands.

Straffen förvaltades säkert av Nahir Besara, men glädjen blev kortvarig. Bara två minuter senare kunde Pontus Almqvist utjämna för gästerna efter att han löpt sig loss från Benjamin Hjertstrand och avslutat förbi Jansson. ÖSK-målvakten var inte nöjd efter och skottet såg inte otagbart ut.

Därefter lugnade det ner sig lite med chanserna och den hejdlösa attackviljan. Men med fem minuter kvar kom ändå inhoppande Linus Hallenius igenom till ett farligt läge. Han fick bra kraft i skottet, men bollen hamnade rakt i famnen på Jansson den gången.

Men den galna matchen skulle såklart bjuda på ett till mål. Och vem gjorde det om inte succédebutanten Deniz Hümmet? På stopptid kunde han efter en tilltrasslad situation placera in segermålet.

Matchens debutant

Ja, det var inte mycket att snacka om. Deniz Hümmet presenterade sig direkt för ÖSK-supportrarna med hela tre fullträffar. Det andra var dessutom ett riktigt klassmål.

Matchfakta

Örebro SK–IFK Norrköping 4–3 (2–2)

Mål: 1–0 (29) Deniz Hümmet (Kevin Wright), 1–1 (33) Rasmus Lauritsen (Isak Bergmann Johannesson), 1–2 (35) Christoffer Nyman (Sead Halsabanovic), 2–2 (39) Deniz Hümmet (Johan Mårtensson), 3–2 (57) Nahir Besara (straff), 3–3 (59) Pontus Almqvist (Filip Dagerstål), 4–3 (90+3) Deniz Hümmet (Rasmus Karjalainen).

Varningar, ÖSK: Johan Mårtensson, Hussein Ali, Deniz Hümmet. IFK: Christopher Telo, Ísak Bergmann Jóhannesson, Alexander Fransson.

Domare: Fredrik Klitte, Helsingborg.

ÖSK: Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck (ut 89), Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright (ut 77) – Johan Mårtensson (ut 89), Nordin Gerzic – David Seger (ut 82), Nahir Besara, Jake Larsson – Deniz Hummet.

Avbytare: Jake Mcguire (MV), Erik Björndahl, Martin Broberg (in 82), Simon Amin, Daniel Björkman (in 89), Hussein Ali (in 77), Rasmus Karjalainen (in 89).

Norrköping: Isak Pettersson – Linus Wahlqvist (ut 78), Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen, Christopher Telo (ut 70) – Ísak Bergmann Jóhannesson (ut 58), Eric Smith (ut 70), Simon Thern – Pontus Almqvist (ut 78), Christoffer Nyman, Sead Haksabanovic.

Avbytare: Julius Lindgren (MV), Henrik Castegren (in 78), Lars Christian Krogh Gerson (in 70), Alexander Fransson (in 70), Linus Hallenius (in 78), Jonathan Levi (in 58), Andreas Blomqvist.