Galen upphämtning och kvittering i boxplay – Örebro vann en poäng men föll i sudden: ”Dramatiskt”

Det blev uppförsbacke direkt från start för Örebro. Redan efter drygt tre minuter fastnade gästerna i ett långt byte i egen zon efter att Jonathan Andersson misslyckats med att få ut pucken. Det medförde i att han och medspelarna aldrig kunde byta utan Luleå sköljde över.

Till slut spelade Jack Connolly genom slottet till Petter Emanuelsson som kunde direktskjuta in 1–0 i bortre krysset.

Örebro höll på att svara direkt när Robert Leino stod helt ren framför mål och försökte raka in en retur men utan att överlista Jesper Wallstedt.

Wallstedt skulle sedan på ett mirakulöst sätt råna Daniel Muzito-Bagenda på kvitteringsmålet. Örebrocentern fick i stort sett öppet mål på en förlupen puck men Luleåmålvakten lyckades på något märkligt vis få plocken på pucken.

Chansmässigt var det jämnt, kanske till och med övertag Örebro. Men Luleå tog tillvara på sina och via en snabb omställning och klapp klapp-spel kunde Juhani Tyrväinen pricka första krysset fram till 2–0.

Niklas Eriksson sa till C More i paus att han ville se sitt lag spela mer rejält i andra perioden. Men i stället fick han se ett dåligt genomfört byte, vilket resulterade i att Luleå kunde vända spelet snabbt. Tyrväinen till Einar Emanuelsson som spelade tillbaka och Tyrväinen kunde styra in 3–0-pucken bakom Jhonas Enroth.

Tungt för Örebro men hoppet skulle komma tillbaka och det snabbt. För 52 sekunder senare vann Daniel Muzito-Bagenda en tekning till Linus Öberg som fick pangsträff och prickade in reduceringspucken.

Därefter var det mest Örebro. Som låg på för ytterligare reduceringar. Robin Kovacs som dittills haft en tung afton och inne på samtliga baklängesmål började få upp farten. Och skapade chanser. Örebro var det bättre laget i perioden men fick inte in mer än Öbergs tidiga mål.

I stället kom ytterligare reducering redan efter 36 sekunder i tredje perioden. Passade nog spelare med tröjnummer 36 som målskytt, Emil Larsson mot sin förra klubb. Fint förarbete från Robin Kovacs och Emil Larsson.

Resterande del av perioden blev en enda lång kvitteringsjakt. Örebro låg på men när Kristian Näkyvä åkte ut med mindre än två minuter kvar såg det kört ut.

Men då, i boxplay, gamblade Örebro, satte fart framåt och Jhonas Enroth lämnade kassen. In kom Borna Rendulic som direkt fick pucken på blå och direktsköt in 3–3 via Nils Lundkvists skridsko.

Matchen till förlängning. Där vann till slut Luleå efter att Jack Connolly avgjort efter ett litet solonummer. Men en poäng till Örebro i alla fall.

Disciplinen

Örebro drog inte på sig en enda utvisning senast mot Rögle. Historien höll på att upprepa sig mot Luleå innan Robin Kovacs åkte ut i tredje perioden. Men snacka om grym disciplin hos Örebro som i fjol var SHL:s mest utvisade lag.

Återkomsten

Förra Luleåspelarna Emil Larsson och Robin Kovacs var inne på Luleås båda mål i första perioden, Kovacs på det enda i andra. Men efter det var de kanske Örebros bästa kedja med Abols och Kovacs spelade sedan fram Larsson till dennes mål i tredje perioden. Deras återkomst innehöll en hel del på gott och ont.

Topp tre, Örebro

1. Robin Salo

Spektakulär och anfallsvillig. Konstruktiv med pucken hela tiden och hittar bra lösningar med pucken. För den sakens skull inte oäven i egen zon. På väg att hitta fin form igen.

2. Robin Kovacs

Tung start på matchen och inne på Luleås tre mål. Men sedan spelade han upp sig och var motorn när Örebro forcerade. Fin framspelning till Larssons reducering.

3. Linus Öberg

Varit petad i två matcher i följd men fick chansen mot Luleå i en nykomponerad kedja. Tackade och tog emot genom att vackert pricka in 1–3-reduceringen för Örebro. Det syntes att han var spelsugen.

Matchfakta

Luleå–Örebro 4–3 e förl. (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

Första perioden: 1–0 (03.43) Petter Emanuelsson (Jack Connolly). 2–0 (17.20) Juhani Tyrväinen (Einar Emanuelsson, Isac Brännström).

Andra perioden: 3–0 (00.50) Juhani Tyrväinen (Einar Emanuelsson, Nils Lundkvist). 3–1 (01.48) Linus Öberg (Daniel Muzito-Bagenda).

Tredje perioden: 3–2 (00.36) Emil Larsson (Robin Kovacs, Rodrigo Abols). 3–3 (19.09) Borna Rendulic (Mathias Bromé Stefan Warg).

Förlängning: 4–3 (04.06) Jack Connolly (Filip Hållander).

Skott: 17–26 (7–7, 6–9, 2–8, 2–2)

Utvisningar: LHF 2x2. ÖHK 2x2.

Domare: Tobias Björk, Christoffer Holm.

Publik: .

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Gustav Backström, Jonathan Andersson – Stefan Warg, Robin Salo – Kristian Näkyvä, Lukas Pilö. Sjundeback: Simon Forsmark .

Kedjor: Robin Kovacs, Rodrigo Abols, Emil Larsson – Borna Rendulic, Robert Leino, Mathias Bromé – Joonas Rask, Daniel Muzito-Bagenda, Linus Öberg – Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Oliver Eklind. Extraforward: Elias Ekström.