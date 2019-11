Gamla gärdsgårdsstolpar får nytt liv i utställning: ”Jätteroligt att få ihop så att det blir snyggt”

För tredje året arrangerar Edsbergs bygdegårdsförening en utställning i bygdegården med konst och hantverk under allhelgonahelgen. De som ställer ut måste bo i kommunen.

- Man får ha med mellan tre och fem verk och alla som vill får vara med, säger Kerstin Leijonborg.

Hon berättar att en dryg handfull personer i styrelsen jobbat intensivt med att få de drygt 30 deltagarnas verk estetiskt placerade. Alltifrån smide, träsnideri, målningar och collage till broderi, stengods och vävnader.

- Det är jätteroligt att få ihop så att det blir snyggt, säger Kerstin.

Vid lunchtid under lördagen hade ett hundratal hunnit tittat in och fler inkom under eftermiddagen. Många gillade vad de såg och utställningen bekräftar både kraften och talangen som finns i bygden.

Fjugestabon Peter Berg har till exempel täljt i trä sedan barnsben, men som en hobby. Han kan tillbringa dagar nere i källaren med sina figurer och tycker att det är rogivande. "Vågen" och "Anlete" är ett par exempel på hans träsnideri.

- Och det här är gamla gärdsgårdsstolpar från Svartåbanan, säger han och visar upp två trästycken i mörk ek med mjuka, spännande former i den fullt friska kärnan.

Eva Z Berg har bland annat gjort "Arma mig". En liggande arm som klätts med olika material. "Livets ramar" är diabildsramar i plast staplade på ett meterhögt skaft.

Utställningen pågår även under söndagen klockan 10-15.