Gamle skyttekungen tillbaka – sköt ÖFC till åttonde raka SM-slutspelet: ”Är i jävligt dålig form”

Örebro FC behövde ta poäng hemma mot Strängnäs, i näst sista omgången av SFL, för att redan där säkra sista platsen i SM-slutspelet.

Men laget släppte in enda målet i första halvlek – på en frispark som målvakten Dildar Caliskan själv orsakat – och låg fortfarande under med 1–0 när tolv minuter återstod av matchen. Det var då Fredrik Johnsson fick bollen mitt på offensiv planhalva – och drog till med sitt patenterade kanonskott. 1–1 hade gett poängen som räckte, men minuten senare touchade en Strängnäsförsvarare dessutom in 2–1 för ÖFC efter inspel från vänster av Simon Chamoun.

Därefter spelade hemmalaget effektivt av matchen och säkrade sitt åttonde raka SM-slutspel.

– Skönt att ha fixat det själv, att inte lägga det i någon annans händer. Vi gjorde det bra i dag och skapade många chanser, det enda som saknas för att det ska vara riktigt bra är att vi måste sätta dit fler lägen. Men vi vann, och det är det viktiga, säger Johnsson.

Fredrik Johnsson, 29, nätade tvåsiffrigt för ÖFC fyra säsonger i rad 2016–2019, totalt 50 mål på 39 matcher, och spelade till sig en plats i svenska VM-kvallaget och gjorde totalt 16 landskamper under tre år. Men de två senaste säsongerna har arbete och skador satt stopp för en fullskalig satsning. I fjol blev det bara fyra matcher – tidigare i vinter ytterligare fyra, före torsdagskvällens nya comeback.

– Dels ligger jag ute och jobbar, som teletekniker i Sandviken för Assemblin, så jag har inte tid att vara med så mycket som jag vill. Jag har bara gjort ett par träningar i år. Dels har jag problem med knän och fötter. Men tanken är att jag ska vara med mer och mer nu, säger Johnsson som stod dubbelvikt efter matchen.

– Jag är i jävligt dålig form. Jag har mycket kvar att jobba med rent fysiskt och konditionsmässigt, och att komma in i tajmingen och andningen. Det kommer ta ett tag.

Mot Strängnäs började han på bänken och gjorde bara ett byte i första halvlek, men i andra startade Johnsson med mångåriga lagkompisarna Christoffer Skoog och Senad Berisha, plus stjärnskottet Jonathan Rasch.

– Jag och Skoog har spelat tillsammans i tio år, och Senad har också varit med länge. Vi hittar varandra så bra att vi inte behöver några träningar tillsammans, det sitter i ryggmärgen. Rasch har också kommit in i det jättebra, han börjar anpassa sig till futsalen och ligger han i så kommer han vara en toppspelare i SFL inom ett par säsonger, säger Johnsson.

ÖFC avslutar seriesepelet med betydelselös bortamatch mot bottenlaget Libertà nästa lördag , därefter väntar ett SM-slutspel där först seriesegraren, sedan tabelltvåan och därefter tabelltrean väljer kvartsfinalmotstånd. Johnsson har sitt drömmotstånd klart.

– Jag tror att Hammarby (som ser ut att vinna serien och som slog ut ÖFC i kvartsfinal i fjol) kommer välja oss, men det vore jävligt kul om det blev ÖSK. Det vore en dröm, säger Johnsson.

Örebro FC–Strängnäs 2–1 (0–1)

0–1 (12) Rinor Nushi, 1–1 (29) Fredrik Johnsson, 2–1 självmål.

Varningar, ÖFC: Dildar Caliskan, Ramil Ghreibo. Strängnäs: Alagi Sosseh, Husein Aly, Rinor Nushi.

Domare: Haris Curovac, Märsta.

Publik: 8.

ÖFC:s lag, målvakt: Dildar Caliskan.

Förstafyra: Christoffer Skoog, Jonathan Rasch, Senad Berisha, Viktor Lindqvist.

Andrafyra: Henrik Lara Rodriguez, Simon Chamoun, Ramil Ghreibo, Paul Chamoun.

Avbytare: Fredrik Johnsson, Henrik Norberg (mv-res).