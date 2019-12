Gästkrönika ►En annorlunda julotta: ”Arvid pressades in mellan mosters fylliga barm och mage”

Skattungbyn är en liten by i Dalarna med ett alldeles eget utseende. Byn är en enda stor dal, med en nivåskillnad på cirka 2,5 kilometer. Längst nere i dalen flyter Ore älv, stor och mäktig – och uppe på höjden tronar den vackra, vita kyrkan. Där den finns idag, bodde under 1300-talet alla bybor, men när digerdöden svepte in över byn flyttade de överlevande längre ner i dalen. När Carl von Linné besökte byn på 1730-talet, fanns där 80 stycken gårdar, numera finns omkring 300 bofasta.

Att besöka julottan är en upplevelse. Hästar med bjällror och tjärbloss drar slädar uppför den branta backen. Snön ligger meterdjup och gnistrar likt tusentals kristaller. Ja, det är en betagande syn!

Min mest minnesvärda julotta upplevde jag där i min ungdom. Morbror Tage, moster Rut, mina två tonårskusiner och jag bestämde oss för att stiga upp i ottan, och hedra kyrkan med vårt besök. För oss och alla i församlingen blev denna otta dock något annorlunda.

Mycket folk hade samlats, och de flesta hade sina vackra Orsa-dräkter på sig. Vi hade tur som fick sitta på tredje bänk från altaret sett. Ytterst mot mittgången satt morbror Tage, sedan mina två kusiner, moster Rut och jag själv satte mig ytterst på andra sidan.

Underbara toner spreds i kyrkan. Vi sjöng "Hosianna", "Var hälsad sköna morgonstund", "Stilla natt". Ja, det var underbart att höra orgeln med alla julpsalmer. Man nickade och log mot bekanta och släktingar, alla var glada och tacksamma, över att ha förmånen att vara en i mängden.

Julevangeliet lästes upp på Skattungemål, och det var oerhört stämningsfullt. Julottan började närma sig slutet, men först skulle kollekten tas upp.

Kyrkvärden, gamle Arvid som var aningen skumögd, kom in från en sidodörr jämte altaret med den 2,5 meter långa kollekthåven. Olyckligtvis råkade Arvid sätta ena foten under altarmattan. Han försökte förgäves komma på rätt köl. En erfaren akrobat hade inte kunnat utföra en så avancerad figur, som Arvid gjorde. Alla hans ansträngningar var dock bortkastade. Med ett brak kom kollekthåven flygande in till tredje bänk, där vi satt, och efter kom Arvid. Håven ramlade med en skräll på kyrkgolvet. Arvid passerade morbror Tage och kusinerna, som pressade sig mot ryggstödet, men sedan var det stopp, för där satt nämligen min MYCKET korpulente moster.

Arvid pressades in mellan mosters fylliga barm och mage, och satt som i ett skruvstäd!

Morbror Tage fick tag på Arvids ben och drog allt han orkade. Till slut lyckades han få ut Arvid som skippade efter andan, medan moster satt svettig och illröd i ansiktet och försökte göra sig osynlig, vilket vara ganska svårt.

Morbror var en handlingens man. Han plockade upp kollekthåven från golvet och började ta upp kollekten från första bänk. Detta år slog alla rekord när pengarna räknats samman!

Det rådde en opassande glad stämning i kyrkan, och i decennier talades det om denna julotta.

Snart är det dags igen att fira julotta, men troligtvis blir det inte lika omväxlande och underhållande, som den i min ungdom. Gamle Arvid sade upp sin tjänst med omedelbar verkan. Detta beviljades, och han kunde själv småmysa åt sin underhållning , men tyckte att det räckte med en gång.

God Jul!

Monika Gustafsson, Kumla