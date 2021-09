Gazimbas dom – där brister ÖSK i försvarsspelet: ”Vi var för svaga”

Under den första halvleken stod ÖSK upp bra i lördagens bortamöte med Malmö. Men i den andra visade de regerande mästarna hur stor klasskillnaden är.

– Vi möter ett väldigt bra lag, det bästa vi mött den här säsongen. De visade oss varför de spelar i Champions league, säger ÖSK-tränaren Vitor Gazmiba.

Agon Mehmetis gjorde ÖSK mål mitt i den första halvleken fram till 1–1 och därefter dröjde till matchminut 45 innan Malmö kunde återta ledningen.

– Jag är väldigt nöjd med vad vi gör i första halvlek, förutom att vi släpper in målet precis före halvtid. Vi är ändå med i matchen och vi delar bollinnehavet. Vi har några chanser och det är vi som har den bästa chansen att göra 2–1.

Direkt från första minuten i andra halvlek växlade sedan Malmö upp.

– Det var rätt överlägsna, det kan man inte förneka. Det var flera gånger som vår backlinje var långt ifrån deras spelare och vi hade mycket problem med att hantera Birmancevics (Veljko) snabbhet. Skillnaden i kvalitet syns där, men vi borde kunna ligga närmare dem.

Resultatet blev 5–1 och de två första målen i andra halvlek kom via en straff och en hörna. Två sätt som ÖSK minst sagt blivit vana att släppa in mål på. Sedan Vitor Gazimba har ÖSK släppt in 26 mål, fyra av dem har varit straffar och sex hörnor.

– Det ska inte hända och jag är inte nöjd med det överhuvudtaget. Sen är vi svaga i straffområdet överlag i dag, så det är inte bara på hörnan.

Ja, matchen avgjordes till stor del i straffområdena där Malmö var klart bättre.

– De var klart bättre där, speciellt i vårt straffområde. Vi skapade ändå lite i deras straffområde, så det var främst i vårt eget som vi var för svaga. Vi gjorde misstag som vi inte ska göra och det är enkelt – man har inte råd att göra såna missar mot ett lag som Malmö. Där är vi för svaga.

Förstör det här den positiva känslan som ni hade efter segern mot Östersund?

– Först och främst så är det klart att vi inte gillar att förlora så här, men det är ändå tre poäng som i alla andra matcher. Vi hade bra energi in i matchen och vi får bara fortsätta och ta med oss det vidare.

Efter Malmömatchen har ÖSK sju dagar utan match. Sedan kommer man in ett stim med flera matcher som kan bli säsongsavgörande. Det när man ställs mot Häcken, IFK Göteborg, Degerfors och Halmstad i de kommande fyra matcherna.

– Vi har hållit igång varje dag i elva–tolv dagar i rad, så nu har killarna två dagar ledigt att rensa huvudena. Sen förbereder vi oss för Häcken. Vi vet att det kommer bli ett krig till slutet, så vi måste hålla ångan uppe och inte trycka ner oss. Det var en match och tre poäng mot ett väldigt bra lag.