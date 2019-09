Givna storfavoriten och lagen som kan floppa – vi rankar allsvenskan: "Dags för satsningen att ge resultat"

1. FALU BS

In: Patrik Hedberg (Hammarby), Mikael Olsson (Västerås), Mattias Blom (Ljusdal), Isac Johansson (Tranås).

Ut: Erik Stoor (slutar), Emil Gabrils (Borlänge), Caspher Ekström (Ljusdal), David Jansson (Hammarby), Max Bergström (Hammarby).

Placering i fjol: 12:a i elitserien, degraderat via kvalspel.

Kommentar: Storfavoriten. Har fått behålla spelare som mittfältsdirigenten Daniel Bäck, rutinerade försvararen Joakim Bergman och pålitlige allsvenska målskytten Michael Pettersson. Dessutom plockat in kvalitet med nyförvärv som landslagsmålvakten Patrik Hedberg och Mikael Olsson från VSK. Falun är i allsvenskan för att vända uppåt direkt.

2. GRIPEN TROLLHÄTTAN BK

In: Thomas Staerkeby (Vänersborg), Anton Sandsjö (Sandviken), Mikko Lukkarila (Vänersborg), Albin Larsson (Vänersborg), Christoffer Hansson (Blåsut).

Ut: Marcus Hillukkala (Frillesås), Niklas Holopainen (Kungälv), Filip Lydén (Tellus).

Placering i fjol: 7:a.

Kommentar: Påbörjade efter degraderingen från elitserien ett långsiktigt arbete att satsa mer på spelare från närområdet. Det börjar bli dags för den satsningen att ge resultat. Målvaktsvärvningen Anton Sandsjö håller hög allsvensk klass. Mikko Lukkarila hade en jobbig säsong i elitserien i fjol men i allsvenskan borde vi få se 32-åringen i toppskiktet av skytteligan. Har dessutom behållit spelare som Robin Karlsson och Viktor Nordmark.

LÄS MER: Gripen är redo för toppstrid på riktigt: "Då är vi så här bra"

3. IK TELLUS

In: Marcus Magnusson (Nässjö), Mikael Jacobsson (comeback), Lucas Blom (comeback), Filip Lydén (Gripen), Niclas Rönnqvist (Borlänge).

Ut: Anders Persson (Motala), Markus Enander (Lidköping), Elias Engholm (AIK), Mattias Karlsson (slutar), Jesper Norrman (Frillesås).

Placering i fjol: 14:e i elitserien, direktdegraderat.

Kommentar: Som väntat några tunga spelartapp till följd av degraderingen. Men Tellus har ändå lyckats behålla en stor del av elitserietruppen, så som Aksel Örn Ekblom, Hampus Krantz, Tobias Björklund och kulturbäraren Martin Krigh. Nyförvärvet Marcus Magnusson blir nyttig och skadeförföljda Filip Skoglund blir, om han får vara frisk, som ett extra nyförvärv.

4. LIDKÖPINGS AIK

In: Markus Enander (Tellus), Erik Schön (Skövde).

Ut: Oskar Friman (Mölndal), Martin Hagman, August Jonsson.

Placering i fjol: 5:a.

Kommentar: Gjorde en stark fjolårssäsong och är inte svagare nu. Bör vara med i kampen om kvalplatserna, inte minst med tanke på den nytta man kan dra av samarbetsavtalet med mästarklubben Villa. Lillebror i bandystaden Lidköping har själv en uttalad målsättning om att få kvala till elitserien.

5. NÄSSJÖ IF

In: Philip Lindqvist (lån från Vetlanda), Anton Hagström (Tranås), Viktor Lindkvist (Vetlanda).

Ut: Filip Nilsson (slutar), Albert Stein (slutar), Marcus Magnusson (Tellus), Viktor Hulthammar (Motala), Kristian Hagen (Solberg).

Placering i fjol: 2:a.

Kommentar: Med Marcus Magnusson och Viktor Hulthammar försvinner en tredjedel av fjolårets målproduktion. Men Viktor Lindkvist återvänder från Vetlanda och Philip Lindqvist, som lånas in från samma klubb, kommer leverera mål. Spelande tränaren Patrik Gustafsson Thulin är fortfarande oerhört viktig, både som "pappa", tränare och spelare. Samarbetet med Vetlanda brukar också kunna leda till förstärkningar under säsong men frågan är om det räcker till ännu ett elitseriekval?

6. ÖREBRO SK

In: Iikka Lempinen (lån från JPS), Robin Folkesson (AIK), Simon Hagström (Tranås), Saku Hämäläinen (JPS), Axel Ringblom (Finspång).

Ut: Jimmy Jeschinsky (Katrineholm), Johan Svensson (slutar), Joonas Peuhkuri (Helsingfors IFK).

Placering i fjol: 10:a.

Kommentar: ÖSK:s mål är att, på sikt, ta sig tillbaka till elitserien. Underpresterade i fjol och vann inte en enda bortamatch. Poängkungen Joonas Peuhkuri är ett tungt avbräck men den finska rockaden är intressant. Kan 20-årige talangen Saku Hämäläinen, poängkung i mästarlaget JPS och årets spelare i finska ligan i fjol, blomstra i allsvenskan? Potentialen finns. Både i honom och i ÖSK.

7. IFK KUNGÄLV

In: Niklas Holopainen (Gripen), Fredrik Åkerlind (Frillesås), Filip Backner (Mölndal), Christoffer Trysberg (Mölndal), Andreas Kihlvall (Kareby).

Ut: Mikael Lindberg (slutar), Elias Modin (Kungälv), Linus Karlström (Surte).

Placering i fjol: 6:a.

Kommentar: Det är så oerhört jämnt mellan lagen som slåss om topplatserna så den här antagna sjundeplatsen kan mycket väl sluta med att västkustlaget kniper en kvalplats till elitserien när serien är färdigspelad. Stark grundpotential kvar från förra året även om tomrummet efter pensionerade lagkaptenen Mikael Lindberg blir stort på Skarpe Nord.

8. LJUSDALS BK

In: Johan Jansson Hydling (comeback), Caspher Ekström (Falu BS).

Ut: Jonas Pettersson (Broberg), Marcus Wikman (Broberg), Mattias Blom (Falu BS), Mattias Sand (slutar).

Placering i fjol: 4:a

Kommentar: Hårdsatsande Ljusdal har floppat senaste åren. Nu har man tappat sina tyngsta pjäser och väljer att ta ett omtag genom att släppa fram talangerna från det egna ledet, ett intressant och långsiktigt klokt val. Men en stor fråga – orkar juniorerna som kommer att få dubblera med A-laget och juniorlaget? Nej, klubbens supportrar får förbereda sig på ett mellanår, trots att Misha Svechnikov drar på sig LBK-tröjan ytterligare ett år.

9. KALIX BANDY

In: Ivan Detsura (Jenisej), Mattias Snäll (Haparanda), Robin Alamaa (Karlsborg), Simon Sandström (Karlsborg), Elis Lindgren (Edsbyn).

Ut: Jimmy Berglund (slutar), Olov Englund (slutar).

Placering i fjol: 12:a.

Kommentar: Tunga avbräck i Berglund och Englund, tapp som kommer att märkas. Men fjolårets svaga säsong berodde mycket på stora skade- och sjukdomsbekymmer och trots allt så finns mycket kvalitet kvar i truppen (Sundquist, Khrapenkov, Viklund för att nämna några), så Kalix har ändå alla möjligheter att hamna lite högre upp än vår niondeplacering.

10. IF BOLTIC

In: Gustav Jansson (Vänersborg), Gustaf Andersson, Daniel Aspengren (Rättvik), Max Sundelius (Villa).

Ut: Carl-Albin Bodin (Tillberga), Mattias Svensson.

Placering i fjol: 9:a.

Kommentar: Ett svårbedömt Boltic där det trots allt inte har hänt så mycket från fjolåret. Bör hamna i samma mittenregion som i fjol, utan chans på toppstrid men med ett hyfsat betryggande avstånd till botten. Ny huvudtränare för ett relativt ungt lag är Kaj Nordin, med 13 säsonger som A-lagspelare för Boltic i bagaget.

11. TILLBERGA

In: Johan Söderström (Västanfors), Rasmus Lindqvist (Västanfors), Gustav Mattsson (Hammarby), Andreas Jonsson (Eskilstuna), Carl-Albin Bodin (Boltic).

Ut: Kevin Sterner (AIK), Nicklas Gustafsson (Frillesås), Kasper Sandgren (Västerås SK), Gustav Gising (Nitro/Nora).

Placering i fjol: 13.e, höll sig kvar via kvalspel.

Kommentar: Hade ett riktigt jobbigt fjolår där man i sista stund räddade allsvenska kontraktet via kvalspel. Unga Tillberga har potential och samarbetsavtalet med VSK kan ge extra tillskott och kraft under säsongen, exempelvis i form av målvakten Benjamin Pizzoni Elfving. Men någon topplacering ska vi inte förvänta oss i år heller.

12. IFK RÄTTVIK

In: Oskar Lundgren (Bollnäs), Arvid Kihlström (Edsbyn), Anders Erikanders (Edsbyn), Anton Svensson (Edsbyn), Emil Strandberg (Edsbyn), Jonas Söder (Edsbyn).

Ut: Henrik Cervin (Åby/Tjureda), Daniel Aspegren (Boltic).

Placering i fjol: 8:a.

Kommentar: Övertygade som nykomling i fjol och har nu dessutom hämtat tillbaka Oskar Lundgren från Bollnäs och adderat en rad talanger från Edsbyn, bland annat målvaktslöftet Anton Svensson. Förtjänar möjligen en högre placering i den här rankingen men samtidigt är konkurrensen i allsvenskan stenhård.

13. KATRINEHOLM BS

In: Jimmy Jeschinsky (Örebro), Marc Samuelsson (Västanfors), Philip Zander (Eskilstuna).

Ut: Linus Bodeström (slutar), Tobias Andersson (Borgia).

Placering i fjol: 14:e, höll sig kvar via kvalspel.

Kommentar: Katrineholm gjorde nästan lika många mål som AIK i fjolårets allsvenska och det var just offensiven som i slutändan räddade kontraktet. Den spetsen finns kvar i Niklas Eriksson och Linus Doktare. Här handlar det om att få ordning på defensiven, lyckas man med det har laget faktiskt möjlighet att klättra några placeringar.

14. BORLÄNGE BANDY

In: William Sundberg (Liljan), Wictor Alm (Liljan), Emil Gabrils (Falu BS), Oscar Jansson (Falu BS), Samuel Bortans (Liljan).

Ut: Niclas Rönnqvist (Tellus), Wiktor Alm (Finspång), Oscar Stadin (Sandviken), Rasmus Linder (Broberg), Christian Frohm (AIK), Alexander Sundström (Skutskär).

Placering i fjol: 11:a.

Kommentar: Det kan bli en jobbig vinter för Borlänge som tappat den bärande trion Stadin, Linder (poängkung i fjol) och Frohm (skyttekung i fjol). Tillskotten består till stor del av ungt och oprövat och då Borlänge av tradition även brukar brottas med en tunn trupp så kommer laget med stor sannolikhet att få kriga hårt för nytt kontrakt.

15. UNIK

In: Jakob Edberg (Sirius), Oscar Rönnqvist (Sirius), David Eriksson (på lån från Sirius), David Näsström (Sirius), Tim Zenoud Johansson (Helenelund), Teo Eklund (Sirius), Tim Johansson (Helenelund).

Ut: Christopher Johansen (slutar), Jonas Spinord-Vihagen (slutar), Erik Vikholm (slutar).

Placering i fjol: 1:a i division 1 nedre Norrland, uppflyttat via kval.

Kommentar: Gör man det enkelt för sig när man placerar nykomlingarna från division 1 längst ner i tabellen? Möjligen, men steget från ettan till allsvenskan är stort. Har fått in ett par bra värvningar från Sirius och samarbetet med elitserieklubben kan även leda till ytterligare tillskott under säsong. Tobias Engstrand, som pangade in hela 79 mål i division 1, är kvar.

16. SKUTSKÄRS IF

In: Olle Bolkéus (Sandviken), Viktor Johansson (Sandviken), Gustav Werre (Sandviken), Ludvig Jonasson (Helenelund), Fredrik Wennerblom (Forsbacka), Alexander Sundström (Borlänge), Åke Gillberg (comeback).

Ut: Anton Lindberg (slutar).

Placering i fjol: 2:a i division 1 nedre Norrland, tackade ja till friplats.

Kommentar: När Nitro/Nora tackade nej till uppflyttning behövdes en ersättare. Hela fyra klubbar tackade nej till friplatsen i allsvenskan innan Skutskär nappade. Kort tid för förberedelser och en på pappret ganska svag allsvensk trupp gör att laget får finna sig i jumbotipset, trots att profilen Åke Gillbergs enorma skott kommer att skrämma slag på försvaren i vinter.