Glädjebeskedet för ÖSK – får förskottsbetalning av sponsorpengar: "Gör allt vi kan för att stötta"

Idrotten lider hårt av coronavirusets framfart, men på fredagen kom en rad besked som trots allt får kategoriseras som positiva. Idrottsministern Amanda Lind (MP) meddelade under en presskonferens att regeringen skjuter in en halv miljard till idrotten, senare under dagen stod det klart att klubbar har rätt att permittera personal och idrottare för att kunna lätta på kostnader.

Och på fredagseftermiddagen kom ytterligare ett glädjebesked för fotbollsklubbarna i allsvenskan och superettan: Svensk Elitfotboll betalar ut sponsorpengar i förskott till klubbarna.

– Vi gör naturligtvis allt vi kan för att stötta våra klubbar. Genom vårt långsiktiga arbete med våra partners har vi nu möjlighet att hjälpa till i denna extraordinära och svåra situation, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Sef i ett pressmeddelande.

Beskedet innebär att en tredjedel av det som skulle betalats ut i april betalas ut redan idag, och resterande summa i slutet av april.