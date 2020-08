Glädjebeskedet mitt i pandemin – i dag en månad utan dödsfall i länet: ”Otroligt positivt”

Efter en tuff vår med hög belastning på vården blev sommaren lugnare än väntat i länet.

– Vi har haft en lägre smittspridningstakt än vad vi hade förutspått, säger Gunlög Rasmussen, som är smittskyddsläkare i Region Örebro län, och fortsätter:

– Vi såg lägsta andelen smittade i slutet av vecka 30. Vi såg sen en tendens till en viss ökning, men det har avstannat igen. Så det har varit en mer positivt än man kunnat hoppas på.

I slutet av juni sjönk antalet som vårdades på länets sjukhus kraftigt och under senaste månaden har endast ett fåtal krävts sjukhusvård.

– Vi har ingen som IVA-vårdas nu, det är bara enstaka patienter med smitta på vårdavdelningar, säger Rasmussen.

Länets första dödsfall inträffade i slutet av mars och därefter har 173 personer som varit bekräftade med covid-19 avlidit i länet.

Men i dag, den 21 augusti, är det en månad sedan någon senast avled i covid i länet. Senaste dödsfallet rapporterades in av regionen den 21 juli.

– Det är otroligt positivt och det speglar också den generella smittspridningen i samhället. I och med att den är lägre så är det färre som blir sjuka och kräver sjukdomsvård. Då blir också risken för mortalitet lägre.

– Men det innebär också att vi verkligen måste fortsätta agera som vi gör.

Sedan juli har alla i länet med symptom getts möjlighet att testa sig för covid, vilket har gjort att regionen fått en bredare bild över smittspridningen.

– Senaste veckorna har det provtagits runt 1200 personer per vecka och ser man till de senaste tre veckorna så har det varit runt 40-50 smittade per vecka. Nu ligger det sig runt fem-tio fall per dag. Så det är positivt.

Är faran över?

– Nej det är det som vi pratar om hela tiden. Vi är i en fas där vi kommer tillbaka till arbete, man kommer tillbaka till skola, öppnar upp universitet och går tillbaka till fritidsaktiviteter. Det ger förutsättningar för fler nära kontakter och det i sin tur ökar risken för att smittspridningen tar fart.

Hon poängterar vikten av att fortsätta hålla nere antalet smittade.

– De saker vi gör måste vi göra med vetskapen om att smittan finns runt om oss. Annars risker vi en stor andra våg.