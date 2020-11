Gladys om diabetes, corona och nya matvloggen: ”Vill laga mat i miljöer man inte brukar få – kanske hemma hos Kungen”

Den bärbara fotostudion är inhandlad och matbordet ska säljas för att göra plats för en köksö. Inom kort ska köket förvandlas till matstudio, där hon ska spela in matlagningsvideor som ska sändas på Instagram och Youtube. Entusiasmen går nästan att ta på när vi ses i hennes kök hemma i villan i Huddinge.

– Jag har redan gjort några videor med mobilen, säger hon och pratar om rätter med chili och sirap – hetta, syra och sötma som får det att vattnas i munnen.

2016 tog hon hem segern i tv:s "Hela kändis-Sverige bakar" och hon har medverkat i flera matprojekt sedan dess. Som "Sinnenas afton" där hon lagar mat på tillställningar och fester. I fjol kom boken "Tro, hopp & kärlek" som är skriven med Göran Lager. Det skulle bli en kokbok, men blev i stället en självbiografi på hans initiativ – Gladys adopterades som sjuåringar till Sverige och Örebro från Ecuador, och levde sina första år i misär på ett nunnekloster i Ecuador.

– Så jag väntar fortfarande på att få göra den där kokboken, säger Gladys och det glimmar till i de varma ögonen.

När föreställningar och gig ställdes in på grund av pandemin var således steget inte så långt borta för att spinna vidare på den där mattråden.

– Jag kommer åka till Funäsdalen och träffa en same som ska göra renskavsgryta. Sen gör jag min variant på den så får vi se om det blir "hit eller shit". Jag vill in och laga mat i miljöer man inte brukar få komma in i annars. Kanske hemma hos Kungen? säger Gladys om kommande vloggen, och bränner av ett leende.

När pandemin bröt ut var hon i full gång med föreställningen "En värsting till syster" på Chinateatern i Stockholm.

– Näst sista helgen före lock down, torsdag till lördag, hade vi fullsatt med 240 gäster. Helgen därpå kom bara 136, folk var för rädda för att komma. Efter att vi stängt ner visade det sig också att tio personer i ensemblen hade covid säger Gladys, som själv tillhör riskgrupp.

Det är sex år sedan hon av en slump fick veta att hon hade diabetes typ 2. Hon såg en reklam om hälsokontroll, tänkte att en sån borde man göra, och pallrade sig i väg. Ett på tok för högt blodsockervärde gjorde att hon uppmanades att gå till vårdcentralen, där hon fick sin diagnos.

– Va, tänkte jag, jag hade inte känt något alls!

Kanske var det inte riktigt sant, om hon tänker på det i efterhand – hon hade varit väldigt trött. Men i en hektisk tillvaro ute på turné var det lätt att tro att det berodde på just stressen och jäkten.

– Jaha. Ska jag bara äta grönsallad nu, jag som älskar mat, vet jag att jag tänkte. Jag gick runt i mataffären och kände mig vilsen och googlade diabeteskost.

En halvårslång diabeteskurs på vårdcentralen i Huddinge lärde henne mer om vad sjukdomen handlar om.

– Jag fick lära mig hur jag skulle leva med diabetes ihop med andra i samma situation, det var en väldigt bra kurs, som alla med diabetes borde få bli erbjudna, säger Gladys.

Det tog närmare ett år att landa i att hon var diabetiker. Hjärnan fick ställa om allt eftersom hon gjorde allt mer medvetna val. Hon får fortfarande tänka till litegrann när det kommer till maten, samtidigt tycker hon inte att det är så himla komplicerat.

– Tallriksmodellen, inte så mycket processad mat, kolhydrater eller rött kött, mest grönsaker och havets mat. Lite så som vi brukade äta förr. Mitt jobb innebär mycket resor och när man är på turné och konserten är slut – ja, då är det ju mest pizzerior eller snabbmatskedjor som har öppet, eller så blir det mackor i receptionen. Så jag skaffade en kylväska och nu tar jag med mig egen kost i stället.

Hon äter inte heller så sent längre, men tillägger att hon ändå unnar sig en saftig pizza eller ett glas vin mellan varven.

Träning har det också blivit mer av, även om rädslan för corona nu gjort att hon sagt upp sitt gymkort.

– Jag ska försöka börja cykla mer – men nu är det ju så kallt, säger hon och tittar ogillande ut på träden som släpper sina löv i blåsten utanför fönstret.

I dag, den 14 november är det Världsdiabetesdagen.

– Diabetes typ 2 är ju en kronisk sjukdom som medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, så är det ju. Men det är inget du dör av på en gång. Om jag ska skicka med något till dem som nyss fått eller står inför ett diabetesbesked nu, är det: Lägg upp ett schema med kost och motion – men glöm inte att du fortfarande kan unna dig ibland. Välj dina goda stunder, ta din medicin, tänk på kosten och motionera. Då kan du faktiskt till och med bli symptomfri.

Fotnot: Vill du följa Gladys matvlogg, spana in Instagram och youtube: gladysdelpilar

Gladys del Pilar

Namn: Gladys del Pilar.

Ålder: 53 år.

Gör: Artist och sångerska. Har gett ut självbiografin ”Tro, hopp & kärlek” tillsammans med Göran Lager.

Familj: Maken Christer, två vuxna barn.

Bor: Huddinge, Stockholm.