Glaskross, eldande och nedskräpning – flera fall av vandalisering vid skola

Det började redan samma helg som skolavslutningen. Någon gång mellan 11 och 14 juni har det spridits ut krossat glas på Folkasboskolans skolgård, enligt en anmälan till polisen.

Redan under natten mellan torsdag och fredag påföljande vecka skedde nästa incident – en krossad ruta på skolans a-hus, en miljöstation vandaliserades och mer skräp och glas spreds ut, den här gången på vändplanen vid skolan.

Samma helg; nedrivet byggstaket, förstörda markiser och mer glaskross på skolgården.

Ytterligare några dagar senare, någon gång mellan 25 och 28 juni, eldade någon på papperslappar vid förskolan Gullvivan, som ligger granne med Folkasbo.

Samtidigt spreds ännu mer glaskross på vändplanen, och skolgården och området vid paviljongen utsattes för en rejäl nedskräpning.

Den 30 juni kom den senaste anmälan in till polisen; någon gång under natten ska en eller flera okända personer ha eldat vid Gullvivans vindskydd, rivit ner ett väggskåp och dessutom ska någon ha kastat in brinnande plastflaskor i tidigare nämnda miljöstation. Skolgården fylldes åter igen med skräp.

Men polisen saknar uppgifter för att kunna gå vidare.

– Vi har inte fått ärendena hit till oss på Polisen i Hallsberg, så med stor sannolikhet saknas det spår, vittnen och andra uppgifter som skulle kunna göra att vi kan gå vidare med en utredning, säger förundersökningsledare Karin Eldblom.

– Ärenden som kommer in sorteras i flera led innan det når oss här, och det är antagligen så att man bedömt i ett tidigare led att det inte finns tillräckligt med information för en utredning.

Hon säger samtidigt att den här typen av problem brukar kunna stävjas helt enkelt med en ökad närvaro av polisen.

– Det brukar hjälpa om vi visar att vi är på plats.

– Förra veckan var det var det litet bättre, för då hade vi väktare där, och polisen var där en del också, men nu har det varit mer igen, säger fastighetsingenjör Jörgen Karlsson vid Hallsbergs kommuns fastighetsavdelning till Sydnärkenytt den 1 juli om händelserna vid skolan.

Jörgen Karlsson säger också till tidningen att det nu ska bli kameraövervakning på skolgården för att få bukt med problemen.

Folkasbo ska också, tillsammans med Transtenskolan i Hallsberg, få övervakningskameror inomhus som en del i ett trygghetsskapande arbete – något som NA berätta om 1 juli.