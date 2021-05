Glenn Gustafssons känslosamma avsked till Örebro: ”Hade kunnat få ett bättre avslut”

Glenn Gustafsson har gjort sin sista dag som Örebrospelare. Men han blir kvar i staden ett tag till.

– Ja, jag kommer vara kvar här och träna lite med min fot och så. Lite rehab på det, sedan tar vi det därifrån, säger Glenn.

Det kommunicerades så sent som i måndags att han skulle lämna Örebro. Glenn har dock varit medveten om det under en längre tid. Men ändå gick det inte att förbereda sig på vemodet när han i måndags tog farväl av spelare och ledare.

– Man har ju väntat på att det skulle ske men man har inte riktigt förstått hur det skulle kännas. Jag kände det framför allt när jag sa hej då till grabbarna och de som sticker hem till sina länder och hemorter och även vid sista mötet med coacherna att det var känslosamt.

Inte undra på det. Glenn blev kvar i Örebro Hockey i sju säsonger. Han var fortfarande bara 15 när han flyttade till staden för att gå hockeygymnasiet.

Där han redan 2015/2016 gjorde SHL-debut innan han slog igenom med dunder och brak året efter. Med sitt fysiska spel tacklade han sig verkligen in i fansen hjärta och röstades fram till fansens MVP. Under en tid då Örebro hade kräftgång och fick kämpa för att undvika kval.

– Vi pratade just om det i samtalen om resan. Man har varit med om matcher med kniven mot strupen när jag kom upp. Men det var ju då jag fick chansen när jag var så ung och kom in med rätt energi. Det kändes som att mitt spel passade in just då i den tuffa perioden som klubben var i då.

Därefter har han växt fram som en trotjänare, trots sin ringa ålder, och har varit med om att hjälpa Örebro uppåt i tabellen. De två sista åren i Örebro Hockey blev det inga matcher om överlevnad.

– Man har ju varit med om mycket med tränarbyten och allting. Sedan just att ha fått vara med på resan att gå från botten till toppen. Så man är väldigt glad för klubben att det går bra. Man vet ju hårt hårt folk jobbar nu.

Det innefattar allt från kontoret ner till omklädningsrummet. Glenn lyfter fram tränartrion med huvudtränaren Niklas Eriksson i spetsen.

– Jag har lärt mig mycket om hur proffshockeyn fungerar. Man har fått se väldigt mycket olika grejer. Jag kan ju säga hur betydelsefull Eriksson varit sedan han kom hit och sedan även "Jögga" (Jörgen Jönsson) och "Chrille" (Christer Olsson) och vilken stämpel de satt på laget. De har fått in en vinnarmentalitet i gruppen.

Tror du att Örebro är i toppen för att stanna?

– Det tror jag verkligen. Det är rätt personer på rätt positioner nu. Jag tror att Eriksson är rätt huvudtränare för klubben i framtiden. Så jag tror verkligen att man är i toppen för att stanna. Jag tror inte man är nöjda än. Även fast det blev ett bra år så går det att göra bättre serieresultat också.

Örebro Hockey har varit öppna med att de gärna hade behållit Glenn. Men det är han själv som har valt att testa på något annat. Det är en illa dold hemlighet att han är klar för Växjö till nästa säsong. På grund av att det inte är officiellt vill han inte gå in på detaljer, däremot berättar han om sina tankegångar att testa något nytt. För det är just därför han lämnar Örebro, att få göra något annat.

– Jag känner väl för min egen skull, både som person men framför allt som hockeyspelare att det är rätt tidpunkt för att ta nästa steg. Jag vet ju vad jag går för och känner att jag vill prova något nytt. Det kan ge en extra boost. Även som person tror jag det kan vara viktigt att testa något nytt.

Men det var inget lätt beslut. Örebro var absolut ett hett alternativ för honom. Och han grämer sig över avslutet när han inte kunde vara med i slutet på grund av fotledsfakturen han drabbades av borta mot Oskarshamn i mitten på mars.

– Det var verkligen svårt. Jag känner ju att det är tufft med avslutet jag fick med bruten fot och att inte få spela ett slutspel som man väntat på sedan man kom med i A-laget. Att det slutar så här är extra surt. Sedan har det varit speciellt att fansen inte kunnat vara på plats i år. Man har känt att man hade kunnat få ett bättre avslut.

– Men det är som det är. Man uppskattar ändå all kärlek man fått. Det värmer i hjärtat.

Det har varit mycket meddelanden till dig dessa dagar?

– Ja, på sociala medier och så. Jag har sett en del och det är fint att se.

Fakta

Glenn Gustafsson

Född: 4 september 1998 i Stockholm.

Position: Forward.

Längd: 179 cm.

Klubbfattning: Vänsterskytt.

Moderklubb: Västerhaninge.

Övriga klubbar: Haninge Anchors och Örebro Hockey.

Statistik i Örebro Hockey: 225 SHL-matcher. 45 poäng (26 mål+19 assister).

Meriter: SM-brons med Örebro J20, 2018. JVM-silver med Juniorkronorna samma år.

Aktuell: Lämnar Örebro Hockey efter totalt sju säsonger i klubben.