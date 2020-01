Glödhet toppmatch och Kovacs debut – så ska Örebro hantera situationen: ”Blir slutspelskaraktär”

Niklas Eriksson samlar laget avslutningsvis på onsdagsträningen. ”Stor match i morgon”, säger han till spelarna innan de skiljs åt.

Det är med andra ord inget hymlande från Örebrotränaren om att torsdagens match mellan Örebro och Luleå är speciell på många sätt.

– Helt klart är det så. Serieledarna på hemmaplan, det kan ju inte bli större. I alla fall inte den här tiden på året. Så det blir en inspirerande uppgift och vi behöver göra en topprestation för att ha en chans, säger Eriksson.

Ett Luleå som är känd som ett defensivt starkt lag men som på de två senaste matcherna gjort 13 mål och släppt in sju.

– Men de är ändå strukturerade och har ett tydligt grundspel som de kör fullt ut. De har många skickliga spelare individuellt. Det kommer krävas mycket av oss, men vi har gjort många fina insatser på hemmaplan. Gör vi en ny sådan så har vi en chans.

Mest strålkastarljus riktas förstås på Robin Kovacs, nyförvärvet som gör debut mot just det Luleå han tillhörde så sent som i förra veckan. Omständigheter som gör matchen extra speciell och bland annat fått C More att ändra i sitt schema och gör matchen till huvudnummer i deras sändning.

– Vi kommer att prata lite om det på matchdagen. Om vi vill vara med och göra bra saker i fortsättningen så kommer vi att spela många sådana här matcher där det blir mer fokus runt omkring. Det är något vi måste hantera. Jag hoppas att killarna känner att det är inspirerande och roligt, säger Eriksson och fortsätter:

– Det blir en match av lite slutspelskaraktär. Och vad gäller Robin så har jag sagt det förut att vi tar in honom för att han ska vara bra över tid. Vi vill utveckla honom till nästa nivå. Det gäller att ha tålamod.

Örebro gjorde två svaga insatser förra veckan, även om det ändå räckte till seger borta mot Leksand i torsdags. Men mot Rögle i lördags blev det en klar förlust, 2–5.

– Vi måste hitta tillbaka till vårt grundspel där vi är starka i defensiven och i spelet utan puck. Vi släppte till 25 skott från slottet mot Leksand och 26 mot Rögle. Jämfört med 15 veckan innan mot Frölunda som är Sveriges kanske bästa offensiva lag. Det säger det mesta. Vi måste vara konsekventa i spelet med puck och alla på isen måste göra jobbet. När vi gjort det så har vi i sin tur varit sylvassa i offensiven.

Precis som vi tidigare berättat så gör forwarden Sakari Salminen och backen Rasmus Rissanen comeback efter skador och Marcus Weinstock är åter efter avstängning. Lägg därtill Kovacs intåg i laget så utgår tre forwards och det handlar om Viktor Lodin, Max Lindholm och Daniel Muzito-Bagenda.

– Det finns mycket utvecklingspotential hos dem och nu har vi möjlighet att jobba lite mer med fysen på vissa. Vi ser i ett längre perspektiv. Samtidigt får vi tillbaka några från skador och det är inte säkert att de håller riktigt, det vet vi ju inte även om det sett bra ut på träning. När jag snackat med spelarna som i nuläget hamnar utanför så tycker jag de tagit det på ett jäkla bra sätt.

Någon av de tre blir extraforward?

– Ja, så blir det ju, Men vi har inte riktigt bestämt vem. Det får vi se.

Inför Örebro–Luleå

Vad: SHL, omgång 35.

När: Torsdag, 19.00.

Var: Behrn arena.

Följ matchen: Direktrapportering på na.se och Hockeypuls.

Tabellen: Luleå toppar på 70 poäng. Örebro trea, sju poäng bakom.

Preliminärt Örebrolag

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Jonathan Andersson, Stefan Warg – Rasmus Rissanen, Kristian Näkyvä – Aaron Irving, Gustav Backström– Lukas Pilö, Alfred Barklund.

Kedjor: Shane Harper, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Robin Kovacs – Marcus Weinstock, Linus Öberg, Sakari Salminen – Jordan Boucher, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Max Lindholm, Daniel Muzito-Bagenda, Viktor Lodin.