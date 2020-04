Glöm inte våldet i hemmet under coronakrisen

Världen har blivit utsatt för en kris där länder stänger sina gränser, människor tvingas att stanna hemma och till och med sätta sig i karantän. Men tyvärr kvarstår fortfarande övriga samhällsproblem. Coronasmittan innebär att myndigheter och regering uppmanar att vidta en rad åtgärder för att stoppa smittspridningen och skydda de som riskerar att bli svårt sjuka. Uppmaningarna och rekommendationerna har slagit hårt mot ekonomin och många småföretagare riskerar att helt behöva lägga ner sin verksamhet på grund av att fler och fler människor isolerar sig hemma.

Dessa åtgärder är ett viktigt steg för att kunna få stopp på spridningen, men det finns en särskild grupp av människor som blir extra utsatta på grund av detta. De som lever under våld i nära relationer är extra utsatta och det behövs att beredskapen höjs för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp.

Rädsla och oro för smittan samt den ekonomiska krisen som uppstått är avgörande faktorer.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, vet vi att våld i nära relationer ökar och fler anmälningar sker efter julhelger, storhelger och sommarsemestrarna när många tillbringar mycket tid tillsammans med familjen och inom hemmets väggar. Nu kommer färska rapporten från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som en följd av isolering på grund av covid-19. Under februari har våldet tredubblats i sambandet med att städer sattes i karantän. Enligt den kinesiska tidningen Sixhth Tone har 90 procent av fallen som rör våld i hemmet under januari och februari varit möjliga att koppla med coronaviruset. Rädsla och oro för smittan samt den ekonomiska krisen som uppstått är avgörande faktorer.

För våldsutsatta kvinnor är hemmet den absolut farligaste platsen. När man lever med en förövare är det farligt att vara isolerad.

Milla Leskinen är psykolog och arbetar på Wemind psykiatri där hon är ansvarig för arbetet med våld i nära relationer. Hon ser att risken att våld i nära relationer kan öka på grund av att det faktumet att alla uppmanas att vara hemma. Leskinen säger ”För våldsutsatta kvinnor är hemmet den absolut farligaste platsen. När man lever med en förövare är det farligt att vara isolerad”. Ett annat problem är även det minskade tillgång till stöd inom sjukvården. De som är drabbade och anmäler kan söka hjälp inom sjukvården och få sina skador bedömda och dokumenterade. Hur ska dessa människor kunna söka hjälp när sjukvården är överbelastad av coronasjuka patienter?

Dessa kvinnor som är utsatta har redan svårt att söka hjälp, sjukvården har även svårt att fånga dessa kvinnor. Att coronaviruset tar över samhället kommer inte underlätta för myndigheter att kunna hjälpa de utsatta. Jenny Westerstra nd, ordförande för Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) säger att kvinnor kommer ha ännu svårare att anmäla deras förövare. När polisen och sjukvården är överbelastad prioriterar man bort sig själv. Westerstrand uppmanar utsatta kvinnor att kontakta kvinno- och tjejjourer trots omständigheterna.

Det är just i dessa tider när vi inte får blunda för de kvinnor som är extra utsatta på grund av isoleringen.

Coronaviruset är ett ämne som berör alla, vi ser hur samhället påverkas av detta, hur ekonomin försämras och hur isolering berör alla människor i världen. Men vi får inte glömma bort att många problem fortfarande kvarstår. Vi måste fortsätta uppmärksamma känsliga ämnen som våld i nära relationer. Det är just i dessa tider när vi inte får blunda för de kvinnor som är extra utsatta på grund av isoleringen. Lever du under våld i nära relationer? Be om hjälp innan det är försent.

Just nu har flera kvinnojourer utökade öppettider för sina telefonlinjer och chattar. Här kan du få hjälp:

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Brottsofferjouren: 0200 21 20 19

Terrafem (andra språk än svenska) 020 52 10 10

tjejjouren.se – chatt

ungarelationer.se – anonym chatt för dig under 20 år

roks.se – hitta en jour nära dig

unizon.se – hitta en jour ära dig

Florencia Aroca López

ordförande Moderat Skolungdom

Örebro län

Referenser:

BRÅ. (den 28 02 2020). Hämtat från Våld i nära relationer: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

Hangasmaa, K. S. (den 13 02 2019). expressen. Hämtat från Så kan du hjälpa en vän som utsätts för våld i sin relation: https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-kan-du-hjalpa-en-van-som-utsatts-for-vald-i-sin-relation/

Ida Friedmann, 1. V. (den 19 02 2020). 1177. Hämtat från Att bli utsatt för våld i nära relationer: https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-for-vald-i-nara-relationer/

Svensson, N. (den 19 mars 2019). Hämtat från Coronakrisen kan trigga mäns våld mot kvinnor: https://www.expressen.se/nyheter/krisen-kan-trigga-vald-mot-kvinnor-hemmet-farligast/