God kraft hos motorburna unga lyfts under anti-våldsveckan: ”Svartsjuka är inte gulligt”

Syftet med veckan är att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och hur kunskap kan spridas om att våld går att förebygga. Initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och länstyrelserna. Den 25 november är Orange Day, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och tjejer. I kommunerna kommer många föreläsningar och manifestationer att arrangeras.

– Vi i Askersund har sökt och fått ett statsbidrag för 2020 för att arbeta med våld i nära relationer. Satsningen är en del i kommunens jämställdhetspolitiska mål, säger Ellen Forsberg, socialsekreterare på Askersunds kommun med inriktning på våld i nära relation.

Tillsammans med ANDT-samordnarna i Askersund och Laxå kommun ordnar socialförvaltningarna och ungdomsgården Hörnan en temavecka på ämnet, och fokus ligger på ungdomar.

– Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem, och statistiken visar att ungdomar i åldern 15-24 år är de i samhället som är mest utsatta för våld, både i nära relationer men också i allmänhet. Man får inte glömma det, fortsätter Ellen Forsberg.

Men det går att förebygga. Och här började samarbetet mellan förvaltningarna och med ungdomar i båda kommunerna.

– I Laxå kommun hade ANDT-samordnare Sanna Söderström redan börjat förbereda för en föreläsning med föreläsaren Mia Rosengren om våld i nära relationer, och vi ville gärna hänga på, säger Catrin H Karlsson, ANDT-samordnare i Askersunds kommun.

Dessutom fanns det färdiga planer på att bjuda in Stopp- icke-våld/Mansmottagningen och Tjejjouren Örebro som jobbar mot ungdomar med frågeställningar och värderingar. Men det fick ställas in på grund av corona. Men temat kommer ändå att uppmärksammas under nästa vecka. Fokus har hamnat på motorburna ungdomar.

– Det har skrivits mycket tråkigt kring epa-traktorer och ung motorkultur, och vi skulle vilja lyfta att det finns en massa positiv kraft hos ungdomar som vill göra något gott, säger Catrin H Karlsson, ANDT-samordnare i Askersunds kommun.

Två av dem som är med är Gus Pettersson och Daniel Engdahl, båda a-traktorförare. Trots att de inte själva spelar musik högt eller förstör, har de många gånger fått klagomål och fått böter när de kört epa. De såg en chans att försöka göra situationen bättre och framföra sina önskemål.

– Vi behöver en plats att vara på, både vanliga bilar och traktorer. Men det är inte det lättaste att lösa. Man behöver en yta dit alla kan komma, säger Gus.

Våld förekommer i motorkulturen, men det är sällan det diskuteras.

– Man ser det ofta på kvällarna. Även om man själv inte är inblandad så uppstår det ofta mellan grupper. Det är obehagligt, säger Lova Felldin.

Maria Skoglund som driver Sibylla-restaurangen säger att alla motorburna är välkomna dit bara de inte förstör.

– Tyvärr har det varit mycket förstörelse i samband med att motorungdom här. Om vi slapp det skulle de jättegärna få vara här hos oss, säger Maria.

Ungdomarna menar att det är ett rimligt krav att våldet och vandaliseringen inte skulle behöva förekomma.

– Tyvärr är ofta alkohol en bakomliggande orsak. Men vi vill visa att det oftast inte är de ungdomar som åker epa eller mopedbil, säger Catrin.

Temat för nästa vecka har varit det första steget för ungdomarna att göra något tillsammans. De har startat en insamling för UN Women som avslutas den 25 november. Gruppen som bildats har förutom att diskuterat en plats att få vara på även pratat om aktiviteter som är riktade direkt till motorburna ungdomar, så som ute-bio och motordag med utställning för epa eller a-traktorer och moppebilar.

– Svartsjuka är inte gulligt. Det kan snarare vara tecken på att våld förekommer. Informationen är jätteviktig, säger Ellen och hälsar alla välkomna till att delta i nästa veckas tema.