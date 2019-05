Grönkvist fick revansch på Europatouren – men tvingades avsluta i totalt mörker: ”Såg bollen men inte marken”

Kumlafostrade Örebrogolfaren Andreas Grönkvist, 27, fick en mardrömsstart på Europatourdebuten när han slog ned fyra bollar i vattnet och gick fem över par på första rundan i Volvo China open i kinesiska Shenzhen.

Andra rundan bjöd på rejäl revansch, om än från ”omöjligt” utgångsläge. Grönkvist slog sex birdies på de 17 första hålen – bland annat på hål elva, där han gjorde en jobbig bogey i går – och var så långt fyra under par.

– Jag spelade faktiskt väldigt bra överallt. Spelet fungerade som det brukar igen. Det var skillnad mot i går, då jag nog var lite tagen av situationen. I dag kändes det som att jag hade vuxit in i det, säger Grönkvist på telefon från sitt hotellrum i tiomiljonersstaden.

Enda problemet? Han fick inte avsluta sådär fint. Medan Grönkvist, som gick i den sista bollen för dagen, spelade 17:e hålet gick solen ned, och det 18:e, ett par fyra-hål, fick han spela i kompakt mörker. Det resulterade i en dubbelbogey som tog rundan till två under par.

– Det var kolsvart, och då är det naturligtvis skitsvårt. Man ser bollen, men man ser inte marken, inte pinnarna, inte någonting. Det var bara att chansa. Från tee träffade jag en fairwaybunker, och i mörkret kunde jag inte ens se hur djupt bollen låg. När jag slog såg ingen vart bollen tog vägen, men någon sa att den gick i vattnet, så jag fick droppa 90 meter från hålet. Jag fick upp bollen bra, men på greenen var det så svart att jag inte såg hur det lutade – allt jag såg var bollen och hålet, så jag fick chansa och tyvärr missade jag, suckar Grönkvist.

– Det väldigt tråkigt att avsluta så, men kul att få visa att man kan spela. I går var det påtagligt att det var mycket nytt med folk överallt, mycket uppmärksamhet och en rätt tuff bana. Det var påtagligt. I dag var jag inne i det, gjorde en birdie på ettan och fick bra chanser tidigt.

Torsdagens sämre runda gjorde att Grönkvist landade på tre över par totalt, på 111:e plats, fem slag från cuten som avgör vilka som får spela de två avslutande rundorna under lördagen och söndagen. Två rundor på fyra under par – som han var på väg mot under fredagen – hade räckt till en femteplats så här långt, vilket åtminstone säger något om örebroarens potential.

– Jag hade spelet för att gå sex under i dag, och ta mig vidare. Men den här tävlingen har ändå gett mig mycket. Jag har fått en indikation på vad jag behöver träna på, och samtidigt har jag fått bra indikatorer på att många delar av mitt spel redan är på en väldigt, väldigt bra nivå, vilket är jätteskönt. De bästa är inte så väldigt mycket bättre, men de är väldigt, väldigt stabila och framför allt är de väldigt duktiga från tee. Det behöver jag jobba på, det var från tee som det inte höll i går, säger han.

Hemmaspelaren Wu Ashun leder tävlingen på 13 under par, två slag före finländaren Tapio Pulkkanen. Växjös Andreas Björk är bäste svensk på fyra under par, även Eslövs Malcolm Mokocinski klarade cuten.

För Grönkvist blir det tidig hemresa till Bangkok, där han haft sin bas de senaste 2,5 åren, och efter en träningsvecka väntar nya tävlingar på de mindre tourerna i Asien. Nästa större tävling som han eventuellt kan få plats på är på den penningstinna sydkoreanska touren, i mitten av juni.