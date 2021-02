Gör om vaccinationsplanen för de äldre och glesbygden

En fras som upprepats under coronapandemin nästan som en besvärjelse är att de äldre, som utgör en riskgrupp, måste skyddas från smitta och från att få sjukdomen covid-19. Som vi alla vet var det en målsättning som grovt misslyckades.

Nu är man på väg att bygga på det misslyckandet inför vaccinationen av befolkningen genom att sjösätta ett boknings- och vaccinationssystem som blir snårigt och besvärligt för många inom riskgruppen.

Lyckas man nå en levande röst är det som regel lång kö och väntetid.

Under vecka 9 kommer fas 2 i programmet att inledas, det vill säga man erbjuder möjligheter för alla 70+ att bli vaccinerade. Då ska man logga in på 1177.se och ha sin e-legitimation i ordning för att få en tid. En hel del äldre saknar dator eller modern mobiltelefon, eller har inte e-legitimation, eller har svårigheter att använda redskapen. För dem kommer det enligt planen att finnas ett särskilt telefonnummer, okänt när detta skrives, att kunna ringa och möjligen få tala med en levande röst för tidsbeställning. Erfarenheterna från att använda vårdguiden 1177 för information under pandemitiden är inte uppmuntrande. När man kommer fram möts man av en knappvalsmeny och hittar man ett lämpligt alternativ möts man av uppmaningen att logga in på 1177.se för information eller besked. Lyckas man nå en levande röst är det som regel lång kö och väntetid. Samhällsservice och samhällsinformation blir alltmer svårtillgänglig för dem som inte behärskar modern informationsteknologi till fullo. Digitalt utanförskap brukar man kalla det.

För dem i huset som har hemtjänst gick det lätt att ordna det, men vi andra ska ut och resa.

Har man väl fått en tid för vaccination ska man bege sig till en av regionens fem mottagningar. Långt ifrån alla har bil eller anhöriga som kan ställa upp. Vi äldre har levt i snart ett år isolerade och med stränga och upprepade rekommendationer att inte resa och att undvika alla kontakter. Det blir smått bisarrt att horder av äldre nu ska jagas ut i kyla och halka, med rullator, färdtjänst, buss eller taxi. Även om man planerar för att undvika det kan det lätt bli köer på mottagningarna.

Själv bor jag i ett seniorboende där alla är 70+, de flesta 80+ och inte så få 90+. Det vore mycket enkelt och rationellt att ordna vaccination i fastigheten, i de boendes lägenheter. Det finns husmödrar som kan serva om en sjuksköterska kommer. För dem i huset som har hemtjänst gick det lätt att ordna det, men vi andra ska ut och resa. Och det finns rätt många boenden av detta slag i regionen.

Centralisera och digitalisera inte allt och engagera den nära vården.

När det gällde åtgärder att skydda de äldre på vårdboenden för smitta föreföll myndigheterna ovetande om eller överraskade av att det saknades personal och framför allt utbildad personal, utrustning, medicinsk kompetens och lämplig organisation för att hantera situationer.

Nu förefaller det upprepa sig i planeringen av vaccinationer. Nu tycks man vara lika överraskad av att många av de äldre som inte finns på särskilda vårdboenden ändå har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och är ensamma. Programmet läggs upp på organisationens och inte på riskgruppernas villkor och behov. Det gör människor mindre självständiga och mer beroende.

Den nu gällande planen är säkert rationell för vården och för de yngre. Det är inte för sent att komplettera den för de äldre och dem som bor långt bort på landsbygden. Centralisera och digitalisera inte allt och engagera den nära vården.

Sven Larsson

83 år, Örebro