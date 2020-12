GÖRAN WÄRNELID: Det blev varken bal eller kortege – men eleverna gick ut med sina betyg

Jag har åkt studentflak två gånger - men aldrig som gymnasist.

Det var aldrig aktuellt med ett sådant firande när jag en gång för en herrans massa år sedan slutade gymnasiet. Men det hade varit roligt, det vet jag nu.

För när jag som reporter tre decennier senare fick åka med på studentflak i kortegen genom centrala Örebro upplevde jag en ren glädje som värmer ända in i hjärteroten. Ungdomarna skrålade, drack, grät och skrek ut: "Fy fan vad vi är bra". Jämförelsen är kanske lite konstig, men jag gör den med kärlek – det var samma känsla som på ett kosläpp: "Free at last", på nått sätt.

Men i år blev det inte så - jävla corona!

Jag förstår verkligen besvikelsen hos studenterna. Först hade de en sista termin med distansundervisning och sedan ett minst sagt torftigt avslut. Men det fanns inget val.

Corona dök upp i början av mars. Viruset gjorde en försiktig entré. Ingen visste riktigt vad det var. Fast rätt snart förstod folk allvaret. Människor blev sjuka, människor dog och våra liv förändrades på ett sätt som nog ingen hade kunnat föreställa sig bara några månader tidigare.

Plötsligt spritade vi händerna, såg till att hålla avstånd och vågade inte ens harkla oss i affären av rädsla för att ses som smittade. De som kunde började jobba hemma, folk som brukade resa stannade hemma, handeln störtdök och idrotten fick bromsa in till nästan stillastående.

Samtidigt kämpade vårdpersonal runt om i landet med virusets följder på ett sätt som får en att tro på mänskligheten igen.

Den sista terminen på gymnasiet blev ovanlig, men den genomfördes ändå. Rektorer, lärare och elever anpassade sig. Ungdomarna fick inte gå på bal, inte springa ut tillsammans och inte skrika på flaken, men de gick ut gymnasiet med sina betyg i handen. Jag ställer mig gärna upp och ropar: "Fy fan vad ni är bra!"