46 covid-patienter vårdades på något av länets tre sjukhus under gårdagen, fyra av patienterna ligger på intensivvårdsavdelning. Under den senaste veckan har ytterligare nio dödsfall av covid-19 registrerats. Nora och Hällefors kommuner har flest antal bekräftade covid-fall per 1000 invånare de senaste sju dagarna.