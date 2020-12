Grått, grått grått – ”en liten varningsflagga för fredagen”: Här är vädret i veckan

Gråtrist. Det ordet sammanfattar väl det väderläge vi i Örebro län befunnit oss i under en relativt lång tid nu. Och det ser inte ut att bli någon dramatisk förändring under veckan som ligger framför oss.

– Nej, det är grått, det är en mild sydostlig luftström och det är tjocka moln – så tjocka att de tidvis släpper ifrån sig ett tunt duggregn, säger Johan Groth, meteorolog på Stormgeo.

Under tisdagen väntas samma typ av gråmulna väder som under måndagen. Till kvällen väntas ett nederbördsområde komma in – nederbörden kommer i form av blötsnö i södra länet, medan det i de norra delarna skulle kunna lägga sig snö.

– När vi vaknar på onsdagen så är det blött. Det blir mulet, milt och uppehållsväder. Samma väderläge väntas under torsdagen.

Natten till fredag ökar dramatiken i vädret något. Ett omfattande nederbördsområde väntas komma in över länet.

– Eftersom det är något kallade under natten skulle det kunna komma i form av snö. Och då kan det vara läge för en lite varningsflagga – det skulle kunna bli lite stökigt i trafiken, säger Johan Groth.

Till helgen blir det mildare igen. 3-4 plusgrader. Ingen rejäl kyla i sikte alltså.

– Nej, någon riktig vinter har vi inte i sikte ännu.