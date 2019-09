Gravida Helens rop på hjälp – bor bland vägglöss och bajsande möss med sin lilla dotter i Vivalla: "Det kliar jättemycket"

Helen Abdulrahman är desperat. Hela hennes hem är fullt av skadedjur.

– Det är vägglöss och råttor överallt, säger hon.

När NA besöker HSB-lägenheten, en bostadsrätt, i Vivalla sitter elva månader gamla dottern Maja på golvet. Hon har precis lärt sig gå och tittar intresserat på barnprogrammet på tv.

Helen visar videoklipp där Maja har stora vägglössbett över hela kroppen och kliar förtvivlat i sin blöja.

Men det är bara inte de blodsugande vägglössen som är problemet. Lägenheten är även full av möss som far runt när Helen och hennes dotter lagt sig.

– Jag är rädd för att någon mus ska hoppa i hennes säng. Jag är vaken hela nätterna och håller koll på henne.

– Och råttorna bajsar överallt som min dotter stoppar i munnen, säger Helen.

Själv är Helen sårig på armar, mage och ben. Tidigare på morgonen har hon varit hos vårdcentralen och fått en starkare salva som lindrar.

– Titta på mina ben. Det är utslag överallt. Jag känner mig jätteledsen och skäms när jag visar hur min kropp ser ut, säger hon.

Helen är just nu mammaledig och dessutom gravid i 33:e veckan.

– Vägglössen har bitit på hela min mage och jag är jätterädd eftersom jag är gravid. Nästa månad får jag mitt andra barn. Jag vet att det blir en pojke och vad kommer att hända med honom? frågar hon sig oroligt.

Vägglössen och mössen kommer främst från avloppsstammarna i köket och badrummet.

– De flesta vägglössen är jättestora. De kommer mest på natten, men det kliar även på dagarna. Men råttorna kommer bara på nätterna och springer jättefort över golvet. Vissa är jättestora med långa svansar, säger Helen och måttar 15 centimeter mellan pekfingrarna.

I badrummet har Helen tejpat för ett stort hål väldigt spartanskt. Även under badrumströskeln är det fullt av vägglöss och i hemmet krälar även silverfiskar.

I hallen, alldeles vid ytterdörren, är det ett stort hål i taket.

– Mössen ramlar ner därifrån, påstår hon.

Helen har bott 19 år i Sverige men kommer närmast från Hudiksvall. Via socialtjänsten har Helen ansökt om att få förtur till en lägenhet via Öbo, eftersom hon separerat och har barn under tolv år, men fått avslag på grund av att hon inte varit folkbokförd i Örebro senaste två åren.

Helen letar desperat nytt boende, bland annat via Facebook.

– Men när folk får höra att jag har vägglöss hemma vill de inte hyra ut sin lägenhet eftersom risken finns att vägglössen följer med i flytten.

I desperation och frustration att bli kvitt vägglössen har Helen kastat en del möbler och kläder.

– Men det hjälper inte, säger hon uppgivet.

Helen har även testat att bo på vandrarhem vid ett par tillfällen.

– Jag fick en tvåvåningssäng, Maja kunde inte sova bredvid mig eftersom sängen var för liten. Då fick hon sova i den undre sängen men ramlade ner på golvet flera gånger.

– Andra gången fick vi inte vara där eftersom de sa till oss att vi kanske fått med oss vägglössen.

Helen känner sig helt maktlös.

– Jag känner mig jätteledsen. Jag är ensam och vet inte vilken väg jag ska gå. Jag är glad om någon vill hjälpa mig, säger hon.