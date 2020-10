Gropen besegrade Små IF – är ny serieledare

Division 3 Örebro herr i innebandy har en ny serieledare: Gropen. Laget mötte Små IF hemma, i Best Arena i Lanna, på torsdagen och vann med 20–0 (4–0, 8–0, 8–0). Gropen ligger på samma poäng som Lillån U i tabellen. Små IF ligger på tolfte plats.

Snackisen var Tim Appelros – som gjorde hela sex av Gropens mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Linus Rehnström 4, Tom Warman 3, Emil Gustavsson 2, Kristoffer Ringström 2, Jonathan Viktorsson 2 och Christoffer Hallafors.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 oktober. Då möter Gropen Väster Örebro i Best Arena i Lanna 20.00. Små IF tar sig an Lillån U borta 16.30.