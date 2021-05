Grundvattennivån bättre – men inte bra: ”Det behöver inte betyda att det är ont om vatten”

– Men det behöver inte betyda att det är ont om vatten, de stora magasinen innehåller väldigt mycket vatten, säger Ida Dahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Vi börjar med att titta ett halvår bakåt i tiden. I november förra året var grundvattennivåerna i de stora magasinen under det normala i nästan hela länet. Endast i delar av Hällefors och Karlskoga kommuner var nivåerna normala.

I dag har ungefär halva länet normala nivåer, och de röda områdena på kartan, där nivåerna ligger långt under det normala, har krympt till ett område söder om Hjälmaren.

– Det är länge sedan någon av kommunerna i länet uppgav att det var ont om vatten i de kommunala täkterna, säger Ida Dahl.

Innebär de låga nivåerna nu någon risk att det blir vattenbrist igen i sommar?

– Grundvattennivåerna är inte jätteviktiga för de som har kommunalt vatten i Örebro, men däremot för dem som har enskilda brunnar, säger Ida Dahl.

Enskilda brunnar försörjs dock oftast från små vattenmagasin, och där ser läget bättre ut med normala nivåer i så gott som hela länet. De små vattenmagasinen fylls på snabbare än de stora vid nederbörd, men töms också snabbare vid torka.

I Sverige som helhet är drygt en miljon människor beroende av enskilda brunnar för vattenförsörjning i sina fasta bostäder.

Det kommunala vattnet i Örebro kommer i huvudsak från Svartån, alltså ytvatten. Ytvattnet består visserligen delvis av grundvatten som rinner upp, men till största delen av nederbörd.

– Tillgången på ytvatten fluktuerar mycket mer och är mycket mer känsligt för väderpåverkan, säger Ida Dahl.

I norra delen av länet står däremot grundvattnet för huvuddelen av det kommunala vattnet.

I södra länsdelen är bilden mera blandad med kommunalt vatten både från ytvattentäkter och grundvatten.

Ungefär halva Sveriges befolkning får sitt kommunala vatten från grundvattentäkter.

– Det verkar som om de flesta har börjat ta dricksvattenfrågan på allvar. Alla tittar på reservvattenlösningar just nu. Projektet med att ta vatten från Vättern är ett exempel på att vatten ligger högt på agendan, säger Ida Dahl.

– En del lantbrukare funderar också på reservvatten, genom att borra nya eller djupare brunnar. Men de funderar också på möjligheten att koppla in sig på de kommunala dricksvattennäten som en reservlösning. Alternativet vid extrem torka är annars att beställa hem stora mängder vatten med tankbil, och det är väldigt dyrt, säger Ida Dahl.

När det gäller enskilda brunnar från små vattenmagasin förekommer också stora lokala avvikelser, med god tillgång på en del platser och brist på andra.

Grundvattensituationen i landet bevakas fortlöpande av den statliga myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, som hanterar frågor om berg, jord och grundvatten.

I Örebro län finns 22 olika mätpunkter för att övervaka grundvattennivån.

SGU gör också prognoser över grundvattentillgången de närmaste månaderna. För de små magasinen i Örebro län bedöms nivåerna bli kvar på normala värden även vid torr väderlek de närmaste två månaderna. Vid blött väder väntas nivåerna hamna över de normala.

För nivåerna i de stora magasinen (de som visas på kartan) väntas inga större förändringar de närmaste två månaderna oavsett väderlek.

– Men nu har växtsäsongen börjat, och vegetationen tar upp en stor del av det regn som kommer ner, så vi kan nog inte räkna med någon större påfyllning i vattenmagasinen den närmaste tiden. Det som finns nu är det vi får leva med i sommar, säger Ida Dahl.

I Mellansverige sjunker grundvattennivåerna normalt sett under sommaren och fylls sedan på av höstregnen. Under vintern, när nederbörden sker i form av snö, står nivåerna ganska stilla, och sedan kommer en ny påfyllning under våren när snön smälter och vårregnen sätter i gång.